Медведев подписал постановление об ограничении госзакупок иностранных вин

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 25 мая подписал постановление, согласно которому запрещается для нужд муниципальных и государственных учреждений закупать вина иностранного производства, это постановление появилось на официальном сайте правительства.

Как отмечается в документе, эти меры направлены на содействие развития отечественного виноградарства и виноделия. Под ограничения попали вина, игристые вина, ликерные и плодово-фруктовые вина.

Речь идет исключительно о госзакупках, постановление никак не влияет на оборот импортного вина в коммерческой сфере. Постановление вступит в силу с 1 июля текущего года.