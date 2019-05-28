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28.05.2019 в 09:40

Медведев подписал постановление об ограничении госзакупок иностранных вин

Ограничения не распространяются на коммерческие заведения

Depositphotos

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 25 мая подписал постановление, согласно которому запрещается для нужд муниципальных и государственных учреждений закупать вина иностранного производства, это постановление появилось на официальном сайте правительства.

Как отмечается в документе, эти меры направлены на содействие развития отечественного виноградарства и виноделия. Под ограничения попали вина, игристые вина, ликерные и плодово-фруктовые вина.

Речь идет исключительно о госзакупках, постановление никак не влияет на оборот импортного вина в коммерческой сфере. Постановление вступит в силу с 1 июля текущего года.

Дмитрий Медведев Импорт Вино
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