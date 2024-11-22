Mediascope: 66% россиян хотя бы раз в неделю смотрят информационный контент по ТВ

Россияне моложе 30 лет почти все время в медиа тратят на цифровые сервисы. Об этом рассказала руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова на конференции, посвященной 30-летию компании.

Люди среднего возраста (от 30 до 60 лет) активно используют интернет, оставаясь лояльными телезрителями. Россияне старше 60 лет больше всего времени тратят на ТВ, при этом уже четверть времени уходит на диджитал.

Информационный контент

По словам Ирины, информационный контент россияне получают через три основных канала: телевидение, Telegram-каналы, интернет-ресурсы.

Согласно данным Mediascope, 66% населения в возрасте старше 12 лет хотя бы раз в неделю смотрят новости и социально-политические передачи на ТВ, 47% читают новостные Telegram-каналы, 35% заходят на информационные ресурсы в интернете.

Новостной и политический контент топовых каналов на ТВ охватывает больше трети населения, а у канала-лидера «России 1» охват программ этого жанра превышет 40%.

Ирина Суанова отметила рост мессенджера Telegram во всех возрастных группах за последние три года, добавив, что в нем изменилась возрастная структура. Теперь чаще площадкой пользуются представители средних и старших возрастных групп, а в долевом выражении в мессенджере они читают новости даже чаще молодежи.

Художественный контент

Сериалы

Как отметила Ирина Суанова, самым востребованным типом художественного контента во всех анализируемых Mediascope средах стали сериалы. На них приходится больше всего времени просмотра и на ТВ, и в онлайн-кинотеатрах.

Большинство тайтлов из топ-30 самых популярных в поиске сериалов нынешнего года произведены в России. Среди них немало премьер и телевизионных проектов. Кроме того, россияне активно интересуются турецкими и корейскими сериалами.

В топ-10 сериалов по просмотру на ТВ в возрастной группе 4+ лет вошли проекты каналов «России 1» и НТВ, абсолютный лидер за год — сериал «Склифосовский 11».

В возрастной группе от 4 до 45 лет лидируют проекты развлекательных каналов СТС и ТНТ. Первое место у сериала «Мама будет против».

Самым популярным тайтлом по количеству устройств в онлайн-кинотеатрах стал проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Кино

Среди фильмов наибольшую аудиторию как на ТВ, так и в онлайн-кинотеатрах собирают российские проекты. Самым популярным фильмом за последние 12 месяцев на ТВ стал «Чебурашка», в онлайн-кинотеатрах — «По щучьему велению», а в поиске — «Холоп».

Игровой контент

Игры

По данным Mediascope, самый распространенный вид игрового контента — это мобильные игры. По жанру среди них лидируют игры с простой механикой.

Кроме того, популярностью пользуются карточные игры, а у представителей старшего возраста — словесные. У молодых групп лидирует жанр экшена и игры с виртуальными мирами.

Киберспорт

Треть мужчин до 30 лет регулярно заходит на стриминговый сервис Twitch, отметила Суанова. Самые популярные разделы на стриминговых сервисах посвящены играм Counter-Strike и Dota 2.

2024 год принес третий тип игровой активности — криптоигры в Telegram. Лидер жанра — Hamster Kombat Announcement. Но в последние недели ему на смену пришли новые проекты.