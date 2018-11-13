Mediascope представила инструмент для post-campaign оценки рекламных кампаний

Эксперты Mediascope представили инструмент для post-campaign анализа видеорекламы на ТВ и в интернете, а также практические результаты его применения.
Так, измеритель провел тестовый анализ интегрированной рекламной кампании одного из крупных российских ритейлеров. Целевая аудитория кампании — жители Санкт-Петербурга в возрасте 18−64 лет. Задачей экспертов Mediascope было посчитать совокупный охват кампании в двух медиа по заявленной целевой аудитории, эксклюзивные охваты на ТВ и в интернете, а также охват кросс-медиа аудитории. Итоговые показатели рассчитывались за один месяц — сентябрь 2018 года.
ТВ-реклама в рамках анализируемой кампании размещалась на 6 федеральных телеканалах — НТВ, ТНТ, Россия 1, Звезда, ТВ Центр и ТНТ4, а также на локальном телевидении. Доля размещений в прайм-там составила 71%. Охват телерекламы по итогам кампании составил 70%, размер аудитории — 2,5 млн человек. Аудитория онлайн-видеорекламы на десктопе и в мобильных приложениях составила 417 тыс. человек. С помощью видеорекламы в интернете было охвачено 12% целевой аудитории.
Таким образом, с помощью post-campaign отчетности рекламодатель может узнать общий охват кампании, общий охват по каждому из медиа, эксклюзивную аудиторию на ТВ и в интернете, а также кросс-медиа аудиторию. Кроме аудиторных показателей, рекламодателю также доступны данные о профиле аудитории кампании.
Михаил Попонов, руководитель сектора по работе с рекламными агентствами Mediascope:
«Вместе с активным ростом бюджетов на онлайн-видеорекламу у рекламодателей растет интерес к post-campaign оценке общей аудитории видеорекламы в интернете и на ТВ, поскольку эти типы размещения обладают не только общим форматом, но и часто преследуют единые цели и задачи. С помощью инструментов Mediascope такой анализ становится возможным. С осени 2018 года он доступен не только на федеральном уровне, но и в регионах. С развитием интернет-исследований нашей компании post-campaign анализ результатов видеорекламы в digital в самое ближайшее время станет возможным не только в десктопе и мобильных приложениях, но и в мобильном вебе. В итоге, инструмент будет полноценно охватывать все платформы размещения видео. В перспективе мы планируем переход от оценки совокупных показателей кросс-медийных кампаний по модели сложения вероятностей к использованию корреляций на базе single-source данных и дополнительных математических алгоритмов, что позволит увеличит точность расчетов».