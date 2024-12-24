Mediascope подсчитает аудиторию СМИ в «Дзене»

«Дзен» и Mediascope представили бета-версию нового инструмента подсчета аудиторных метрик. Теперь медиа смогут увидеть свои суммарные охваты на платформе — в «Новостях» и блогах. Основой для разработки решения стала методология проекта Cross Web от Mediascope, которую измеритель применяет для изучения крупнейших площадок рунета. Методология репрезентирует все население России старше 12 лет. Об этом Sostav сообщили в «Дзене».

Первыми бета-версию инструмента протестируют 30 крупнейших медиа в «Новостях». Затем решение станет доступно тем СМИ, которые активно развиваются в «Дзене».

Новые данные позволят медиа проанализировать, как пользователи «Дзена» взаимодействуют с новостным контентом. Инструмент покажет, насколько аудитория блогов и «Новостей» пересекается. Используя эти сведения, СМИ смогут улучшить свои контент-стратегии и повысить охват на платформе, отметили в компании.

Иван Макаров, руководитель по работе с медиа в «Дзене»: Мы рады представить новый инструмент, который поможет медиа оценить cвой потенциал в экосистеме «Дзена». Раньше СМИ видели цифры только по блогам, теперь они получат доступ и к статистике «Новостей». Больше не нужно пользоваться внешними счетчиками — вся аналитика по «Дзену» будет собрана в личном кабинете и верифицирована Mediascope.

Ранее агрегатор «Дзен Новости» частично ограничил выдачу трафика на сайты СМИ-партнеров. Так, часть ссылок на новости теперь ведут не на сайты медиа, а на монетизированные каналы этих же изданий в «Дзене».