«Дзен Новости» ограничил выдачу трафика на новостные сайты

Агрегатор «Дзен Новости» частично ограничил выдачу трафика на сайты СМИ-партнеров. Так, часть ссылок на новости теперь ведут не на сайты медиа, а на монетизированные каналы этих же изданий в «Дзене». Об этом сообщает RB.RU.

В пресс-службе компании рассказали изданию, что проводят эксперимент по просьбе федеральных изданий. О каких изданиях идет речь, не уточняется.

«На первых этапах тестирования видим, что глубина просмотра новостей увеличилась более чем в три раза, а охваты публикаций у медиа в «Дзене» растут», — добавили в «Дзен Новости».

Участники рынка отмечают, что объем трафика помогает СМИ выигрывать госконтракты от региональных властей. И если трафик будет переводиться только на каналы в «Дзен», значительная часть изданий останется с минимальными просмотрами. При этом посетители из агрегатора занимают до 80% в структуре многих СМИ.

Кроме того, эксперты опасаются, что эксперимент ограничивает аудиторию в доступе к первоисточникам, а также создает дополнительную зависимость СМИ от экосистемы «Дзена». При этом «Дзен» самостоятельно определяет алгоритмы показа контента в отличие от сайтов СМИ.

«Дзен Новости» принадлежат VK. В 2022 году компания обменялась с «Яндексом», передав ему Delivery Club и взамен получив контент-сервисы. В сентябре, когда сделку закрыли, сайт yandex.ru стал перенаправлять на dzen.ru, а главной страницей самого «Яндекса» стала ya.ru.