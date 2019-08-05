Mediascope объединила данные по домашнему и дачному телепросмотру

Исследовательская компания объединила данные о домашнем и дачном телепросмотре и начала коммерческую поставку этих данных на рынок. Это решение было принято ранее на заседании Группы пользователей данных телеизмерений (ГПД), объединяющей экспертов рекламного рынка от рекламодателей — членов НП «Русбренд», коммуникационных агентств ­- членов АКАР и телеканалов.

Mediascope — первая в мире компания, которая объединила данные о домашнем телепросмотре и просмотре ТВ вне дома (на дачах), собранные с помощью одной технологии — стационарных пиплметров.

Первая поставка объединенных национальных данных состоялась 4 августа, она содержит фактическую информацию о телепросмотре за 1 августа 2019. Все дальнейшие поставки данных «дом+дача» будут осуществляться ежедневно.

Измерения дачного телепросмотра Mediascope начала в июле 2018 года. В исследовании участвуют жители российских городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 4-х лет, у которых есть дача или загородный дом с хотя бы одним используемым телевизором. В дачной панели находится порядка 1 тыс. домохозяйств. Сбор данных об аудитории ТВ на дачах аналогичен технологии проекта TV Index: регистрация телепросмотра осуществляется с помощью пиплметров c системой Audio Matching, которые устанавливаются на каждый телевизор на даче.

По данным за август 2018 — июнь 2019 года, прирост дачного телепросмотра к общему телерейтингу в летние месяцы достигает 20%. В зимние месяцы он значительно меньше, но при этом не опускается ниже 2−3%. Среди детей и зрителей старшего возраста прирост дачного телепросмотра к домашнему в летний сезон больше, чем в населении среднего возраста, и может превышать 20%. Прирост также меняется в зависимости от дней недели: в выходные он заметно выше, чем в будни, за счет пребывания на дачах работающих людей.

Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope: Уже больше года компания Mediascope проводит измерения дачного телепросмотра в России. Всё это время мы поставляли тестовые данные о просмотре ТВ на дачах в виде отдельной базы, но для использования этих данных в системе продаж телерекламы требовалась их интеграция с данными о домашнем телепросмотре. Мы рады начать поставку объединенных данных и считаем этот шаг важным для всей индустрии, поскольку теперь рынок может учитывать значительную часть аудитории для медиапланирования и покупки телерекламы.