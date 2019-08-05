Mediascope объединила данные по домашнему и дачному телепросмотру

Исследовательская компания объединила данные о домашнем и дачном телепросмотре и начала коммерческую поставку этих данных на рынок. Это решение было принято ранее на заседании Группы пользователей данных телеизмерений (ГПД), объединяющей экспертов рекламного рынка от рекламодателей — членов НП «Русбренд», коммуникационных агентств - членов АКАР и телеканалов.
Mediascope — первая в мире компания, которая объединила данные о домашнем телепросмотре и просмотре ТВ вне дома (на дачах), собранные с помощью одной технологии — стационарных пиплметров.
Первая поставка объединенных национальных данных состоялась 4 августа, она содержит фактическую информацию о телепросмотре за 1 августа 2019. Все дальнейшие поставки данных «дом+дача» будут осуществляться ежедневно.
Измерения дачного телепросмотра Mediascope начала в июле 2018 года. В исследовании участвуют жители российских городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 4-х лет, у которых есть дача или загородный дом с хотя бы одним используемым телевизором. В дачной панели находится порядка 1 тыс. домохозяйств. Сбор данных об аудитории ТВ на дачах аналогичен технологии проекта TV Index: регистрация телепросмотра осуществляется с помощью пиплметров c системой Audio Matching, которые устанавливаются на каждый телевизор на даче.
По данным за август 2018 — июнь 2019 года, прирост дачного телепросмотра к общему телерейтингу в летние месяцы достигает 20%. В зимние месяцы он значительно меньше, но при этом не опускается ниже 2−3%. Среди детей и зрителей старшего возраста прирост дачного телепросмотра к домашнему в летний сезон больше, чем в населении среднего возраста, и может превышать 20%. Прирост также меняется в зависимости от дней недели: в выходные он заметно выше, чем в будни, за счет пребывания на дачах работающих людей.
Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope:
Уже больше года компания Mediascope проводит измерения дачного телепросмотра в России. Всё это время мы поставляли тестовые данные о просмотре ТВ на дачах в виде отдельной базы, но для использования этих данных в системе продаж телерекламы требовалась их интеграция с данными о домашнем телепросмотре. Мы рады начать поставку объединенных данных и считаем этот шаг важным для всей индустрии, поскольку теперь рынок может учитывать значительную часть аудитории для медиапланирования и покупки телерекламы.
Александр Лигер, заместитель генерального директора НРА по развитию:
Когда мы только запускали продажи по модели BigTV, были опасения, что продукт может показаться сложным. Сейчас можно сказать, что это уже стандарт рынка, от которого покупатели ждут постоянного развития. Мы стараемся отвечать этим ожиданиям. Телепросмотр на дачах — типично российская модель потребления ТВ контента. Ведь ежегодно с апреля по октябрь городские жители России проводят на даче. Покупка и размещение будут доступны на привычной для рынка технологической платформе VIMB.