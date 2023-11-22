Mediascope: 60% в структуре медиапотребления в России приходится на видео

Около 60% в структуре медиапотребления в России приходится на видео: в форме ТВ, профессионального контента, а также пользовательского контента в соцсетях. Об этом рассказала руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова на проходящей сегодня конференции компании для клиентов и партнёров.

Если говорить про всё население страны в целом, то телеэкран доминирует по доле времени потребления (40%) преимущественно за счёт линейного просмотра каналов. Среди онлайн-площадок лидируют YouTube (7%) и TikTok (3%). Другие видеоплощадки, включая онлайн-кинотеатры, составляют ещё около 3%.

У каждого поколения свои особенности медиапотребления. Так, с возрастом россияне больше смотрят телевизор и меньше проявляют активность в интернете. Молодёжь 12−24 лет почти равномерно использует YouTube, TikTok и телевидение с учётом нелинейного просмотра.

Молодые телезрители предпочитают развлекательные жанры — кино, сериалы и шоу. С возрастом заметно растёт доля просмотра информационного контента по ТВ.

Молодёжь в возрасте до 24 лет любит программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Уральские пельмени», сериал «Галя, у нас отмена!». У телезрителей 25−34 лет успехом пользуются мультфильмы «Монстры на каникулах-2» и «Монстры на каникулах-3: Море зовёт», комедия «Лысый нянька: Спецзадание». Россияне 35−44 лет предпочитают шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», фильмы «Доктор Стрэндж» и «Стражи Галактики. Часть 2».

Телезрители в возрасте 45−54 лет любят смотреть новостные программы «Местное время», «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», «Вести недели». Люди 55−64 лет отдают предпочтение программам «Песни от всей души», «Вести недели» и «Привет, Андрей!». У зрителей старше 65 лет похожие предпочтения — телепрограммы «Привет, Андрей!», «Песни от всей души» и «Вести».

Для большинства людей YouTube является развлекательной площадкой. По 21% запросов приходится на музыкальные и развлекательные видео, ещё 11% — на игры, 9% — на сериалы.

На онлайн-кинотеатры приходится 2% медиапотребления России. Как правило, это платные ресурсы, их аудитория распределена неравномерно и сконцентрирована в основном в среднем возрасте. Основным драйвером для онлайн-кинотеатров являются сериалы.

В топ сериалов, которые пользователи смотрят в онлайн-кинотеатрах, вошли «Папины дочки. Новые», «Зимородок» и «Два холма», в топ фильмов — «Вызов», «Чебурашка» и «Круче некуда».

Ранее исследование NMi Group и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) показало, что 59% рекламодателей собираются увеличить в своем медиамиксе долю эфирного ТВ — это на 24% больше по сравнению с 2021−2022 годом.