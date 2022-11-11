71% населения России старше 12 лет посещают соцсети, Telegram или YouToube ежедневно

Руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова в ходе своего выступления на секции «Influence Marketing в новой реальности. Бежать ещё быстрее» в рамках VI Национального рекламного форума (НРФ'6) рассказала, что по данным компании на октябрь 2022 года, 20% от общего времени, проведённого в интернете, пользователи в возрасте от 12 лет по всей России тратят на социальные сети, 18% — на просмотр видео (15% — YouToube), 16% — на мессенджеры (6% — Telegram).

При этом, по словам спикера, 71% населения посещают соцсети, Telegram или YouToube ежедневно. 81% россиян заходят в соцсети, Telegram или YouToube хотя бы раз в месяц. В октябре наибольший прирост среднесуточного охвата зафиксирован в возрастных категориях от 65 лет и от 55 до 64 лет — 37 и 35% год к году соответственно, следует из презентации Суановой.

Она также отметила, что в октябре самый высокий среднесуточный охват у соцсети «ВКонтакте» — за год он вырос до 43% населения старше 12 лет против 37% в ноябре прошлого года. Второе место по этому показателю занял сервис коротких видео TikTok. В октябре среднесуточный охват площадки составил 25% населения старше 12 лет. Третье место у «Одноклассников» («ОК») — 16%, как и годом ранее.

Среднесуточный охват запрещённой Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) снизился до 7% населения старше 12 лет против 29% в ноябре 2021 года. При этом сократилось количество времени, которое россияне проводили на площадке. Так, к октябрю 2022 года значительно увеличилось число сессий, не превышающих 5 минут.

С началом специальной военной операции (СВО) на Украине выросло время потребления среди населения старше 12 лет и у мессенджера Telegram, констатировала Суанова. До 20 февраля этот показатель оставался на уровне 5 минут в день, после 24 февраля время выросло до 10 минут в день, а после объявления частичной мобилизации примерно до 15 минут в день. К октябрю время потребления на одного пользователя увеличилось почти до 40 минут.

После 24 февраля время потребления среди населения другого мессенджера — WhatsApp — несколько снизилось, но осталось в пределах 15 минут в день.

Спикер указала, что в среднем 34% от всего использования Telegram приходится на каналы. При этом с возрастом вклад Telegram-каналов в потребление площадки растёт. Самый высокий показатель — 52% — в возрастной категории от 55 лет.

По данным Mediascope, в июне-октябре 2022 года наибольший интерес у населения России в возрасте от 25 до 34 лет вызывали новостные Telegram-каналы (53%). На втором месте (20%) — политические. Самыми непопулярными оказались развлекательные каналы, на их долю пришлось всего 3%.

Топ-10 каналов в возрастной категории от 25 до 34 лет возглавил новостной канал «Топор 18+». На второй строчке — «Мир сегодня с "Юрий Подоляка"», на третьей — «Топор Live». Четвёртое и пятое места у каналов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и «Госуслуги: для родителей». В десятку также вошли новостные каналы Mash, «РИА Новости», «Раньше всех. Ну почти».

В возрастной группе от 35 до 44 лет также самыми популярными стали новостные (43%) и политические (23%) Telegram-каналы. В тройку попали каналы по тематике СВО. Лидер среди Telegram-каналов у россиян в этой возрастной категории — «Мир сегодня с "Юрий Подоляка"».

В ходе выступления Суанова также отметила, что к началу ноября 2022 года время потребления среди населения видео на YouToube увеличилось по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Чаще всего россияне ищут на площадке музыку (19%), развлекательные ролики (18%) и детский контент (12%).

В конце доклада спикер рассказала, как с января по октябрь 2022 года изменилась доля аудитории социальных сетей, Telegram и YouToube в зависимости от времени, затрачиваемого населением на использование этих площадок. Рост по этому показателю продемонстрировали YouToube (33% в январе против 37% в октябре), Telegram (5% в январе против 15% в октябре) и соцсеть «ВКонтакте» (18% в январе против 20% в октябре).