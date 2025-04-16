Медиапремия «Апостол» представила состав жюри третьего сезона

В новом сезоне медиапремии «Апостол» — российской премии для медиа и бренд-медиа — работы участников будут оценивать 36 экспертов. В состав вошли представители «Яндекса», РБК, T—Ж, «Туту᎐ру», «Газеты᎐ru», «Кинопоиска», FLOWWOW, а также эксперты из Independent Media, ТАСС, Skillbox Holding и других компаний.

Состав жюри обновляется на 100% каждый сезон. Это помогает премии оставаться в контакте с реальной ситуацией на медиарынке — приглашать тех, кто понимает, как сейчас работают редакции, бренд-медиа, диджитал-команды и независимые проекты.

Александр Берёзкин, главный редактор «Московские новости», в направлении «бренд-медиа»: Проекты, поданные на конкурс, оцениваются по двум направлениям — «медиа» и «бренд-медиа». Такой подход позволяет правильно учитывать специфику работы в каждом из этих сегментов, что помогает сделать оценку более точной. В каждом блоке назначены председатели жюри: в направлении «медиа».

Дмитрий Протопопов, продюсер UGC-площадки блоги компаний в «Бизнес-секреты»:



Премия «Апостол» — это идеальный питч для вашего бренд-медиа. Участие — это как попасть на VIP-вечеринку: новые знакомства, обмен опытом, возможность выделиться на фоне конкурентов. Если пройдете мимо, то рискуете остаться в тени. Так что хватайте свой шанс стать звездой в мире медиа. Участие в профессиональных премиях — это не просто борьба за статус, а возможность заявить о своих стандартах, вдохновить коллег и задать вектор развития всей индустрии. Для медиа и бренд-медиа это знак качества и признание экспертного сообщества, коллег. Победа или даже номинация усиливает репутацию, привлекает партнеров и таланты, а главное — мотивирует редакцию развиваться дальше.

«Ключевой акцент в оценке делается не на известности проекта, а на идее, ее воплощении и отклике, который она вызывает. Это делает «Апостол» открытой платформой и для медиа с громким именем, и для небольших команд, создающих содержательный и честный контент», — отмечает Александр Берёзкин, главный редактор «Московские новости».

Алла Хечумова, коммерческий директор медиахолдинга Independent Media: Для меня помимо качественных показателей, всегда важны эмоции, которые вызывает проект. Подача идеи, качественный визуал и смысловая нагрузка.

Денис Давыдов, главный редактор лид-контента CDP Sendsay: Подавайте ту работу, которая нравится самим. Не клиенту, не заказчику, а самому. Обычно такие проекты и добиваются наград, как бы пафосно не выглядело — всегда видно, когда человек подходит с душой, а когда делает какой-то «проходнячок».

Прием заявок на участие в премии открыт до 20 июня 2025 года. Проекты можно подать в одной из девяти категорий, а также побороться за титулы «Лучшее медиа» и «Лучшее бренд-медиа».

Подробности о премии, условиях и полном составе жюри доступны на официальном сайте. Следите за новостями в Telegram-канале «Апостола».