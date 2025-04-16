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16.04.2025 в 11:00

Медиапремия «Апостол» представила состав жюри третьего сезона

Проекты можно подать в одной из девяти категорий, а также побороться за титулы «Лучшее медиа» и «Лучшее бренд-медиа»

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ЦРБК ООО | apostol.media
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В новом сезоне медиапремии «Апостол» — российской премии для медиа и бренд-медиа — работы участников будут оценивать 36 экспертов. В состав вошли представители «Яндекса», РБК, T—Ж, «Туту᎐ру», «Газеты᎐ru», «Кинопоиска», FLOWWOW, а также эксперты из Independent Media, ТАСС, Skillbox Holding и других компаний.

Состав жюри обновляется на 100% каждый сезон. Это помогает премии оставаться в контакте с реальной ситуацией на медиарынке — приглашать тех, кто понимает, как сейчас работают редакции, бренд-медиа, диджитал-команды и независимые проекты.

Александр Берёзкин, главный редактор «Московские новости», в направлении «бренд-медиа»:

Проекты, поданные на конкурс, оцениваются по двум направлениям — «медиа» и «бренд-медиа». Такой подход позволяет правильно учитывать специфику работы в каждом из этих сегментов, что помогает сделать оценку более точной. В каждом блоке назначены председатели жюри: в направлении «медиа».

Дмитрий Протопопов, продюсер UGC-площадки блоги компаний в «Бизнес-секреты»:

Премия «Апостол» — это идеальный питч для вашего бренд-медиа. Участие — это как попасть на VIP-вечеринку: новые знакомства, обмен опытом, возможность выделиться на фоне конкурентов. Если пройдете мимо, то рискуете остаться в тени. Так что хватайте свой шанс стать звездой в мире медиа.

Участие в профессиональных премиях — это не просто борьба за статус, а возможность заявить о своих стандартах, вдохновить коллег и задать вектор развития всей индустрии. Для медиа и бренд-медиа это знак качества и признание экспертного сообщества, коллег. Победа или даже номинация усиливает репутацию, привлекает партнеров и таланты, а главное — мотивирует редакцию развиваться дальше.

«Ключевой акцент в оценке делается не на известности проекта, а на идее, ее воплощении и отклике, который она вызывает. Это делает «Апостол» открытой платформой и для медиа с громким именем, и для небольших команд, создающих содержательный и честный контент», — отмечает Александр Берёзкин, главный редактор «Московские новости».

Медиапремия «Апостол» представила состав жюри третьего сезона Медиапремия «Апостол» представила состав жюри третьего сезона Медиапремия «Апостол» представила состав жюри третьего сезона

Алла Хечумова, коммерческий директор медиахолдинга Independent Media:

Для меня помимо качественных показателей, всегда важны эмоции, которые вызывает проект. Подача идеи, качественный визуал и смысловая нагрузка.

Денис Давыдов, главный редактор лид-контента CDP Sendsay:

Подавайте ту работу, которая нравится самим. Не клиенту, не заказчику, а самому. Обычно такие проекты и добиваются наград, как бы пафосно не выглядело — всегда видно, когда человек подходит с душой, а когда делает какой-то «проходнячок».

Прием заявок на участие в премии открыт до 20 июня 2025 года. Проекты можно подать в одной из девяти категорий, а также побороться за титулы «Лучшее медиа» и «Лучшее бренд-медиа».

Подробности о премии, условиях и полном составе жюри доступны на официальном сайте. Следите за новостями в Telegram-канале «Апостола».

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