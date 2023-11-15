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15.11.2023 в 11:40

«Дзен» и Ozon вошли в топ-15 интернет-площадок по среднесуточному охвату аудитории

46% населения России заходят в Telegram и 45% пользуются «ВКонтакте» каждый день

Компания Mediascope в ходе Национального рекламного форума (НРФ) представила данные о медиапотреблении россиян в октябре 2023 года. Руководитель сектора поддержки клиентов сегмента диджитал Mediascope Наталья Бороздина рассказала, что объём телесмотрения практически не изменился, значительную долю в структуре медиапотребления занимает новостной и социально-политический контент, YouTube остаётся «площадкой для развлечений», а популярность e-com растёт.

Как отметила спикер, 83% россиян старше 12 лет пользуются интернетом каждый день. Среднее время интернет-потребления на жителя России в октябре составило 4 часа 17 минут. При этом 44% пользователей заходят в интернет только с телефонов и планшетов. 55% пользуются и мобильными, и десктопными устройствами.

Больше всего времени пользователи интернета тратят на просмотр видео (18%), 17% — проводят в мессенджерах и столько же в соцсетях (17%). На игры игры и e-com приходится 8% и 4% соответственно.

Mediascope Mediascope Mediascope Mediascope

По словам Бороздиной, охваты Telegram и «ВКонтакте» растут. 46% населения России заходят в Telegram и 45% пользуются «ВКонтакте» каждый день. При этом «ВКонтакте» лидирует по охвату за месяц — 73% россиян старше 12 лет заходили в соцсеть хотя бы раз за октябрь.

Mediascope Mediascope

Спикер отметила, что видеоконтент россияне чаще всего смотрят в Youtube — на эту площадку приходится около 16% времени использования интернета в день.

Топ самых популярных интернет площадок по среднесуточному охвату с января 2022 года покинули Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) и Aliexpress, а вошли в него — «Дзен» и Ozon, подытожила Бороздина.

«Дзен» и Ozon вошли в топ-15 интернет-площадок по среднесуточному охвату аудитории
ВКонтакте YouTube Telegram Ozon Дзен
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