Осень, вечер, смартфон и политика: как россияне читали новости в 2024 году

Большинство опрошенных россиян ежедневно обращались к новостным ресурсам. Причем 19% респондентов постоянно держали открытыми вкладки с сайтами СМИ, а 18% участников опроса заходили на них каждый час. Таковы данные исследования медиахолдинга Rambler&Co о том, как россияне потребляли новостной контент в 2024 году (результаты есть в распоряжении Sostav). Оно выявило ключевые привычки медиапотребления соотечественников, которые сохранятся в 2025-м.

Согласно отчету компании, около половины пользователей (47%) читали новости два-три раза за день. Лишь 16% сообщили о том, что иногда у них были дни без посещения новостных порталов. Внутренние данные Rambler&Co показывают, что в 2024 году большинство посещений ресурсов медиахолдинга происходило в рабочее время — с 8:00 до 17:00. Наибольшее количество визитов с компьютеров было зафиксировано в обеденный перерыв — с 12:00 до 13:00.

Мобильные устройства чаще использовали для входа на сайты утром (в 8:00) и вечером (в 19:00). Однако зимой пользователи все больше переключались на чтение новостей с мобильных устройств именно вечером, тогда как весной и летом активность смещалась на утреннее время (максимальная длительность сессий наблюдалась с 5:00 до 8:00).

Методология Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 декабря 2024 года, охват составил 67 505 интернет-пользователей, среди которых 52% мужчин и 48% женщин. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как в 2024 году они взаимодействовали с новостным контентом и сопоставили их ответы с внутренними данными активов с января по декабрь прошлого года. Исследование выявило ключевые привычки медиапотребления россиян, которые сохранятся и в 2025. **Внутренние данные Rambler&Co — статистика медиапотребления ресурсов холдинга («Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы», «Чемпионат», «Мослента»).

Устройства для просмотра новостей

Как отмечают аналитики Rambler&Co, больше половины опрошенных (53%) используют для чтения новостей смартфоны. Второе место занимают домашние компьютеры и ноутбуки (26%), а рабочие устройства выбирают 18% респондентов. Планшетами пользуется лишь 3% аудитории.

Рост популярности смартфонов также отражается на увеличении числа подписчиков в Telegram-каналах различных СМИ. Так, спортивный ресурс Rambler&Co «Чемпионат» увеличил количество подписчиков в Telegram на 37%, а реакций на — 68%. У «Газеты.Ru» эти показатели составили 167% и 188% соответственно.

Выбор источника информации

На выбор источников информации оказывали влияние различные факторы. Для 35% участников опроса решающим стало личное отношение к новостному ресурсу, 20% отдавали предпочтение известным медиабрендам, а 4% интересовались публикациями конкретных популярных журналистов.

В то же время 41% респондентов пользовались новостными агрегаторами, не сосредотачиваясь на конкретных изданиях. Эти данные подтверждаются внутренней статистикой медиахолдинга: в 2024 году большинство переходов на сайты новостных СМИ происходило через агрегаторы. Исключение составляют спортивные новости, которые чаще читаются при прямом заходе на ресурсы.

Причины роста интереса к новостям

По данным аналитиков Rambler&Co, 19% респондентов чаще стали обращаться к новостям в 2024 году. Из них 40% опрошенных объясняют это стремлением быть в курсе происходящих событий, еще столько же участников опроса (40%) испытывают беспокойство относительно глобальных процессов, 16% делают это по привычке, а для 4% чтение новостей помогает чувствовать «уверенность в завтрашнем дне».

Стабильность медиапотребления

75% участников опроса указали, что их медиапотребление осталось на прежнем уровне активности, а 6% респондентов стали уделять новостям меньше внимания, избегая «тревожных тем» или отдавая предпочтение другому досугу. 40% из них перестали интересоваться мировыми событиями, а 27% намеренно хотели отвлечься от них, у 20% не всегда хватало времени, а 13% просто нужен был перерыв, «чтобы не нервничать».

По внутренним данным Rambler&Co, осенью 2024 года был зафиксирован пик активности читателей. С августа началось увеличение количества просмотров и посещений новостных платформ холдинга, достигшее максимума в ноябре. Прирост составил 18% к посещаемости на человека по сравнению с показателями января того же года.

Популярные темы новостей

В прошлом году наибольший интерес у аудитории вызвали политические события (23%), экономические вопросы (14%) и происшествия (14%). Также популярными были статьи о технологиях и научных достижениях, включая искусственный интеллект (9%), автомобилях (6%), путешествиях (6%) и спорте (5%).

Реже читатели интересовались светской жизнью знаменитостей и другими темами (менее 5% каждая). Ответы респондентов подтверждает статистика медиаактивов Rambler&Co. К примеру, материалы о путешествиях на «Ленте.ру» в 2024 году показали прирост на 13% по сравнению с началом года, а просмотры публикаций в рубрике «технологии» на «Газете.Ru» выросли на 54%.