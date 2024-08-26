«Ооотпускайте сушу!»: «Островок» колесит по Москве и Санкт-Петербургу

В Москве и Санкт-Петербурге появились брендированные автобусы, или супербасы, с рекламой сервиса онлайн-бронирования отелей и квартир «Островок». Автобусы с яркими принтами с видами гор, моря и пляжа курсируют по центральным улицам мегаполисов.

Основная идея кампании выстроена на игре слов «отпуск» и «отпускать». В слове «отпуск» заложено понятие «отпускать» — отпускать суету, рутину и привычные маршруты, чтобы погрузиться в отдых и открыть для себя нечто новое. «Это и становится центральным символом концепции: MediaPlan Consulting и «Островок» приглашают жителей больших городов отпустить свои заботы, шум и суету мегаполиса и отправиться на отдых, который они заслуживают», — отмечают креаторы.

Маргарита Серова, старший медиаменеджер MediaPlan Consulting : Мы как агентство предложили клиенту супербасы для брендинга, поскольку это нестандартный формат, который выделяется на фоне обычных рекламных носителей и позволяет эффективно привлекать внимание в городском трафике.

Поддерживает кампанию и заложенная в позиционировании бренда концепция «О!-моментов», напоминающая о тех самых мгновеньях счастья и наполненности из путешествий, которыми невозможно не восхититься.

Супербасы появляются в знаковых локациях Москвы и Санкт-Петербурга. Автобусы уже ездили вокруг Парка Горького, на Арбате и Чистых прудах, на Невском проспекте и возле Дворцовой площади. В качестве маршрута определяют центральные и самые популярные улицы.

Виктория Синицына, бренд-менеджер сервиса «Островок»:

«Островок», как один из ведущих брендов в своей нише, активно использует нестандартные механики продвижения, доверяя реализации идей MediaPlan Consulting. Наша креативная концепция показывает, что отпуск — это время, когда мы отпускаем всё знакомое, чтобы открыть для себя что-то новое. Мы вдохновляем жителей мегаполисов временно оставить шум и суету города и отправиться на заслуженный отдых.

Состав творческой группы:

«Островок» (клиент):

Анна Кладова — директор по маркетингу

Сергей Денисов — директор по бренд-маркетингу

Анна Ильина — старший бренд-маркетинг менеджер

Виктория Синицына, Анастасия Давыдова — бренд-маркетинг менеджеры

MediaPlan Consulting (медиа):

Маргарита Серова — старший медиаменеджер

Альфия Калашникова — младший медиаменеджер

Креативная пара:

Михаил Жильцов — арт-директор

Игорь Клещев — копирайтер