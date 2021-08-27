Медиагруппа Axel Springer покупает журнал Politico

Один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов Axel Springer договорился о покупке американского журнала Politico, сообщается на сайте немецкой компании.

В результате сделки Axel Springer получит 50% акций совместного с Politico предприятия, выпускающего европейское издание Politico Europe, и сайт Protocol, освещающий новости мира технологий. Если стороны получат одобрение регулирующих органов, закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года. Предположительно, сумма сделки составит $1 млрд. Источники NYT полагают, что газета продается с большой оценкой, так как ее годовая выручка равна примерно $200 млн.

Газета Politico была основана в 2007 году Робертом Олбриттоном. Издание посвящено политическим новостям. Компания одновременно с длинными статьями выпускает популярный блог с короткими постами на эту тему. Немецкий издатель пообещал, что редакционное руководство и топ-менеджмент Politico останутся и будут работать независимо от других проектов издательского дома в США.

Politico войдет в портфель Axel Springer, куда уже входят онлайн-издание Insider (Business Insider) и проект Morning Brew. Издательский дом также владеет известными брендами немецких газет Bild и Die Welt. В 2014 году Axel Springer и Politico запускали совместное европейское подразделение журнала Politico Europe. До 2015 года компания присутствовала в России, ей принадлежали российский Forbes, журналы Ok!, Geo и «Gala Биография», а также портал finanz.ru. После принятия закона о запрете иностранным акционерам владеть долей больше 20% в российских СМИ компания приняла решение закрыть подразделение и продала все издания в России предпринимателю Александру Федотову.