Московский медиафестиваль посетило около 49 тысяч человек

На ВДНХ завершился Московский медиафестиваль, который собрал на одной площадке около 100 компаний и больше 230 экспертов, блогеров, артистов и других лидеров мнений. Организаторы провели свыше 60 образовательных сессий и более 40 развлекательных активностей. За минувшие выходные событие посетили порядка 49 тыс. человек, рассказали Sostav организаторы.

На площадке фестиваля работали пять зон: «Обучение», «Герои медиа», «Развлечение», «Вдохновение» и «Ярмарка медиаизданий», объединившая больше 45 представителей прессы и книжной индустрии.

Состоялись дискуссии, лекции, презентации, паблик-токи и мастер-классы. Спикеры затронули разные тематические грани медиа: от музыки, ЗОЖ, кино, театра, моды, туризма, культуры и семьи до карьеры, бизнеса, науки и цифровой безопасности.

Контент и активности для гостей подготовили ведущие игроки медиарынка, среди которых VK, «Т-банк», «Билайн», S7 Airlines, Lamoda, телеканалы ТНТ, СТС, НТВ, «Россия» и «Домашний».

31 августа на главной сцене фестиваля выступили DAASHA, Никита Киоссе, НайдИ, Фейгин, ЭRIKA, Мартгорит и Марьяна Ми, а 1 сентября состоялся шоу-показ лучших рекламных роликов страны «Ночь пожирателей рекламы».

Мероприятие прошло при поддержке столичного Департамента СМИ и рекламы. Фестиваль охватил запросы профессионалов медиаиндустрии и интересы массовой аудитории, в том числе школьников, студентов и начинающих специалистов.

Задача фестиваля — показать весь спектр современных медиа: от традиционных, включая прессу, телевидение, радио, рекламу, до соцсетей, блогосферы и онлайн-кинотеатров, и всё множество форматов и технологических возможностей, которые есть у современных СМИ.