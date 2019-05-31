Победители «МедиаБренд 2019»

29 мая 2019 года в Москве состоялась церемония награждения Седьмого Конкурса работ в области дизайна и продвижения «МедиаБренд». В конкурсе приняли участие 63 компании; всего в соревновании участвовали 538 работ. В этот раз оргкомитет расширил количество номинаций до 44, усилив именно digital-направления такими новыми историями, как лучшее приложение.

Кроме классических участников конкурса — федеральных, кабельных, спутниковых и региональных телеканалов — в этом году появились новички, которые работают только в интернете, такие как портал Start.ru, приложение Megogo, интернет-СМИ ТОК, «ВКонтакте» и другие. Судя по итогам конкурса, они вполне на равных конкурируют с представителями более традиционного медиа.

В этом году «МедиаБренд» впервые ввел номинацию «Социальная реклама», в которую было подано удивительно большое количество заявок. В специальной номинации «Ненапрасно», где любой мог изготовить ролик или плакат для Фонда профилактики рака, было принято решение не вручать первых мест, а всем участникам номинации дать статус лауреата.

Гран-при конкурса традиционно получает работа, набравшая максимальное количество голосов у членов жюри. В этом году гран-при взял ролик, посвященный следующему Чемпионату мира по футболу в Катаре, который сделала компания NENASHEV.RU.

Победители

Гран-при: NENASHEV.RU — Qatar 2022

Круто за копейки

1 место: Телеканал НСТ — «МГЛА»

2 место: РЕН ТВ — «Анекдот-шоу»

3 место: Пятый канал — «Ленинградский день победы»

Лучшая операторская работа

1 место: Sputnik — Имиджевый ролик

2 место: РЕН ТВ — «Самая полезная программа»

3 место: Пятый канал — «Барс»

Лучшая промокампания программы и спецсобытия

1 место: МТВ — Промокампания программы «18+ БЛОК»

1 место: РЕН ТВ — «Сезон Блокбастеров»

2 место: Custom Production — «Новый год на Viasat»

3 место: Пятый канал — «Известия». Промокампания

Лучшая комплексная промокампания

1 место: Start — «Содержанки»

2 место: RT — Промокампания ко Дню Космонавтики

2 место: AO «Телекомпания НТВ» — 25 лет НТВ

3 место: Телеканал Т24 — Конкурс «Взлетай и снимай»

Лучшая промокампания фильма

1 место: РЕН ТВ — «Чужие»

2 место: Телеканал FUN — «Матрица»

3 место: НТВ — «Медное солнце»

Лучшая режиссерская работа

1 место: Пятый канал — «Барс»

2 место: HISTORY channel — «Истории о нас»

2 место: SHANDESIGN — Заставка «Танцы на ТНТ»

3 место: Олег Ракович — Промо фильма «НАУХАУС»

Лучшая спонсорская интеграция

1 место: «ВКонтакте» — Нативная интеграция спонсора «Газпромбанк»

2 место: SHANDESIGN — Рекламный ролик G-Energy

3 место: НТВ — Аэропорт «Внуково»

Лучшее интернет-продвижение

1 место: НТВ — «Возмездие»

1 место: Zebra Hero — «ИП Пирогова»

2 место: Пятый канал — «Стражи Отчизны»

3 место: Телеканал Ю — «Навесты в городе»

Лучшее использование звука

1 место: РЕН ТВ — ХХХ

2 место: Триколор — «Остросюжетное»

3 место: Телеканал «Поехали!» — «Звуки повсюду»

Лучший дизайн интернет-проекта

1 место: ТОК — ТОК

2 место: Пятый канал — «Стражи Отчизны»

3 место: Divico — «Луи Вагон»

Лучшее оформление программы

1 место: НТВ — «Мальцева»

2 место: НТВ — «Вежливые люди»

3 место: RT — «Запрещено запрещать»

Лучшее оформление телевизионного канала

1 место: МУЗ-ТВ — Новое оформление канала

2 место: Телеканал «Мульт» — ID канала

3 место: Paramount Comedy — Idents

Лучшее приложение

1 место: FINCH — «ТНТ-Премьер»

1 место: Megogo — Приложение Megogo

2 место: НТВ — «Сегодня»

3 место: НТВ — «25 лет»

Лучшие титры кино и сериала

1 место: Start — «Содержанки»

2 место: ТОК — «По следам огня»

3 место: Пятый канал — «Стражи Отчизны»

Лучший Key Art

1 место: Телеканал Ю — «Я стесняюсь своего тела»

2 место: VIZART — Key Art for Promax Europe 2019 Confеrence

3 место: Start — «Содержанки»

Лучший брендинг

1 место: МУЗ-ТВ — Ребрендинг

2 место: НТВ — 25 лет НТВ

3 место: Пятый канал — Редизайн Промо

3 место: Триколор — «Шокирующее»

Лучший вирусный ролик

1 место: Амедиатека — «Пропустить!»

2 место: RT — «Рождество Трампа»

3 место: НТВ — «Ты — супер!»

Лучший дизайн в роликах

1 место: Телеканал Ю — «Обратный отсчет до весны»

2 место: Кино ТВ — «Гостья»

3 место: Саратов24 — «Чиновник, закрой свой люк»

Лучший дизайн кабельного ТВ

1 место: Телеканал МУЛЬТ — ID канала

2 место: Paramount Comedy — Idents

3 место: «Ред Медиа» — «Родное»

Лучший дизайн логотипа

1 место: Телеканал Бобер — Логотип телеканала

2 место: Телеканал Ю — Новый дизайн логотипа

3 место: Пятый канал — «Известия»

Лучший ивент

1 место: NENASHEV.RU — Цифровой музей Катара в Парке Горького

2 место: МTV — Live Show MTV 20 лет

3 место: SHANDESIGN — AURORA PRIZE 2018

Лучший имиджевый проморолик бренда

1 место: VIZART — Открывающее видео для Promax Europe 2019

2 место: Телеканал «Моя Планета» — «Моя Планета: мы умеем удивлять!»

3 место: V. Ролик пакета ViP — Custom Production

Лучший дизайн регионального ТВ

1 место: Телеканал 78 — Промостиль

2 место: Тверской проспект — Регион — Идентификация канала

3 место: Катунь 24 — Теледизайн ID

Лучший копирайт

1 место: RT — Промо телеканала RTД на русском «ТУРГЕНЕВ»

2 место: «Ред Медиа» — «Киносемья»

3 место: Пятый канал — «Легендарное телевидение»

Лучший монтаж

1 место: Custom Production — «Мегахит ВАУ»

2 место: Custom Production — V. Ролик пакета ViP.

3 место: Триколор — «Остросюжетное»

Лучший оригинальный саундтрек

1 место: Start — «Эмоции на старт»

2 место: РЕН ТВ — «Блокбастер. Скоро»

3 место: «Ред Медиа» — «Киносемья»

Лучший проект с использованием технологий VR/AR

1 место: Пятый канал — «Стражи отчизны»

2 место: «ВКонтакте» — Кастинг в сериал через маску «ВКонтакте»

Лучший проморолик детской программы

1 место: КИНО ТВ — «Уткин: Зверские игры»

2 место: Start — «Премьера: БУКАБУ»

3 место: КИНО ТВ — «Киноотсылки Шрек»

Проморолик документальной программы

1 место: RT — Промо программы «В деталях»

2 место: «ВКонтакте» — «Местные» — трейлер

3 место: Пятый Канал — «Известия»

Лучший проморолик кабельного ТВ

1 место: КИНО ТВ — Кино в 21:00

2 место: «Ред Медиа» — «Киносемья»

3 место: Custom Production — «Мегахит ВАУ»

Лучший проморолик новостей или спецрепортажа

1 место: КИНО ТВ — Проморолик специального репортажа «Dau Paris»

2 место: RT — Промо на 9-летие новостей RT на испанском

3 место: Москва24 — «Утро» («Чашка»)

Лучший проморолик развлекательной программы

1 место: МТВ — «12 злобных зрителей»

2 место: Москва. Доверие — «Раскрывая тайны звезд»

2 место: МИР — «Знаем русский»

3 место: НТВ — «Ты — супер!»

Лучший проморолик регионального ТВ

1 место: Кубань24 — «Кубанский казачий хор. От станицы до столицы»

2 место: Москва24 — «Микрофон»

3 место: Саратов24 — «Чиновник, закрой свой люк»

Лучший проморолик специального события

1 место: «Ред Медиа» — Промо-анонс специальной подборки «Пятница 13» на канале «Мужское кино»

2 место: КИНО ТВ — «Оскаровская ночь»

3 место: Пятый канал — «Ленинградский день победы»

Лучший проморолик спортивной программы

1 место: History channel (A+E Networks) — «История Футбола»

2 место: RT — «В поле зрения Жозе Моуринью»

Лучший проморолик иностранного фильма и сериала

1 место: Телеканал FUN — «Матрица»

2 место: КИНО ТВ — «Безумный Макс»

3 место: Телеканал НСТ — «Пятница 13-е»

Лучший проморолик российского фильма и сериала

1 место: Пятый канал — «Барс»

2 место: РЕН ТВ — «Смерш»

3 место: Триколор — «Конверт»

Лучший социальный ролик

1 место: Nickelodeon — Социальная кампания «Настоящие друзья»

2 место: Телеканал «Санкт-Петербург» — «Инсульт»

2 место: Пятый канал — «Марафон добра»

3 место: Первый ТВЧ — «Это наши дети!»

3 место: Белгород-медиа — «#мыстроимхоспис»

Лучший студийный дизайн

1 место: НТВ — «Центральное телевидение»

2 место: НТВ — «Мальцева»

3 место: Телеканал 360 — «Студия 360»

Лучший съемочный ролик

1 место: NENASHEV.RU — Qatar 2022

2 место: Пятый канал — «Барс»

3 место: Телеканал Ю — «Ювелир»

Самое смешное промо

1 место: Телеканал FUN — «Матрица»

2 место: РЕН ТВ — «Чужой»

3 место: «Ред Медиа» — «TheЛенский»

Лучшая брендированная и сувенирная продукция

1 место: НТВ — 25 лет НТВ

2 место: RT — Сувенирная продукция

3 место: Кино ТВ — Вино от КИНО ТВ

Лучший проморолик программы life-style

1 место: Телеканал Ю — «Беременна в 16»

2 место: Телеканал Ю — «Мама дорогая!»

3 место: Телеканал Ю — «Моя свекровь — монстр»

Видео победителей доступны по ссылке.