Победители «МедиаБренд 2019»

29 мая 2019 года в Москве состоялась церемония награждения Седьмого Конкурса работ в области дизайна и продвижения «МедиаБренд». В конкурсе приняли участие 63 компании; всего в соревновании участвовали 538 работ. В этот раз оргкомитет расширил количество номинаций до 44, усилив именно digital-направления такими новыми историями, как лучшее приложение.
Кроме классических участников конкурса — федеральных, кабельных, спутниковых и региональных телеканалов — в этом году появились новички, которые работают только в интернете, такие как портал Start.ru, приложение Megogo, интернет-СМИ ТОК, «ВКонтакте» и другие. Судя по итогам конкурса, они вполне на равных конкурируют с представителями более традиционного медиа.
В этом году «МедиаБренд» впервые ввел номинацию «Социальная реклама», в которую было подано удивительно большое количество заявок. В специальной номинации «Ненапрасно», где любой мог изготовить ролик или плакат для Фонда профилактики рака, было принято решение не вручать первых мест, а всем участникам номинации дать статус лауреата.
Гран-при конкурса традиционно получает работа, набравшая максимальное количество голосов у членов жюри. В этом году гран-при взял ролик, посвященный следующему Чемпионату мира по футболу в Катаре, который сделала компания NENASHEV.RU.
Победители
Гран-при: NENASHEV.RU — Qatar 2022
Круто за копейки
1 место: Телеканал НСТ — «МГЛА»
2 место: РЕН ТВ — «Анекдот-шоу»
3 место: Пятый канал — «Ленинградский день победы»
Лучшая операторская работа
1 место: Sputnik — Имиджевый ролик
2 место: РЕН ТВ — «Самая полезная программа»
3 место: Пятый канал — «Барс»
Лучшая промокампания программы и спецсобытия
1 место: МТВ — Промокампания программы «18+ БЛОК»
1 место: РЕН ТВ — «Сезон Блокбастеров»
2 место: Custom Production — «Новый год на Viasat»
3 место: Пятый канал — «Известия». Промокампания
Лучшая комплексная промокампания
1 место: Start — «Содержанки»
2 место: RT — Промокампания ко Дню Космонавтики
2 место: AO «Телекомпания НТВ» — 25 лет НТВ
3 место: Телеканал Т24 — Конкурс «Взлетай и снимай»
Лучшая промокампания фильма
1 место: РЕН ТВ — «Чужие»
2 место: Телеканал FUN — «Матрица»
3 место: НТВ — «Медное солнце»
Лучшая режиссерская работа
1 место: Пятый канал — «Барс»
2 место: HISTORY channel — «Истории о нас»
2 место: SHANDESIGN — Заставка «Танцы на ТНТ»
3 место: Олег Ракович — Промо фильма «НАУХАУС»
Лучшая спонсорская интеграция
1 место: «ВКонтакте» — Нативная интеграция спонсора «Газпромбанк»
2 место: SHANDESIGN — Рекламный ролик G-Energy
3 место: НТВ — Аэропорт «Внуково»
Лучшее интернет-продвижение
1 место: НТВ — «Возмездие»
1 место: Zebra Hero — «ИП Пирогова»
2 место: Пятый канал — «Стражи Отчизны»
3 место: Телеканал Ю — «Навесты в городе»
Лучшее использование звука
1 место: РЕН ТВ — ХХХ
2 место: Триколор — «Остросюжетное»
3 место: Телеканал «Поехали!» — «Звуки повсюду»
Лучший дизайн интернет-проекта
1 место: ТОК — ТОК
2 место: Пятый канал — «Стражи Отчизны»
3 место: Divico — «Луи Вагон»
Лучшее оформление программы
1 место: НТВ — «Мальцева»
2 место: НТВ — «Вежливые люди»
3 место: RT — «Запрещено запрещать»
Лучшее оформление телевизионного канала
1 место: МУЗ-ТВ — Новое оформление канала
2 место: Телеканал «Мульт» — ID канала
3 место: Paramount Comedy — Idents
Лучшее приложение
1 место: FINCH — «ТНТ-Премьер»
1 место: Megogo — Приложение Megogo
2 место: НТВ — «Сегодня»
3 место: НТВ — «25 лет»
Лучшие титры кино и сериала
1 место: Start — «Содержанки»
2 место: ТОК — «По следам огня»
3 место: Пятый канал — «Стражи Отчизны»
Лучший Key Art
1 место: Телеканал Ю — «Я стесняюсь своего тела»
2 место: VIZART — Key Art for Promax Europe 2019 Confеrence
3 место: Start — «Содержанки»
Лучший брендинг
1 место: МУЗ-ТВ — Ребрендинг
2 место: НТВ — 25 лет НТВ
3 место: Пятый канал — Редизайн Промо
3 место: Триколор — «Шокирующее»
Лучший вирусный ролик
1 место: Амедиатека — «Пропустить!»
2 место: RT — «Рождество Трампа»
3 место: НТВ — «Ты — супер!»
Лучший дизайн в роликах
1 место: Телеканал Ю — «Обратный отсчет до весны»
2 место: Кино ТВ — «Гостья»
3 место: Саратов24 — «Чиновник, закрой свой люк»
Лучший дизайн кабельного ТВ
1 место: Телеканал МУЛЬТ — ID канала
2 место: Paramount Comedy — Idents
3 место: «Ред Медиа» — «Родное»
Лучший дизайн логотипа
1 место: Телеканал Бобер — Логотип телеканала
2 место: Телеканал Ю — Новый дизайн логотипа
3 место: Пятый канал — «Известия»
Лучший ивент
1 место: NENASHEV.RU — Цифровой музей Катара в Парке Горького
2 место: МTV — Live Show MTV 20 лет
3 место: SHANDESIGN — AURORA PRIZE 2018
Лучший имиджевый проморолик бренда
1 место: VIZART — Открывающее видео для Promax Europe 2019
2 место: Телеканал «Моя Планета» — «Моя Планета: мы умеем удивлять!»
3 место: V. Ролик пакета ViP — Custom Production
Лучший дизайн регионального ТВ
1 место: Телеканал 78 — Промостиль
2 место: Тверской проспект — Регион — Идентификация канала
3 место: Катунь 24 — Теледизайн ID
Лучший копирайт
1 место: RT — Промо телеканала RTД на русском «ТУРГЕНЕВ»
2 место: «Ред Медиа» — «Киносемья»
3 место: Пятый канал — «Легендарное телевидение»
Лучший монтаж
1 место: Custom Production — «Мегахит ВАУ»
2 место: Custom Production — V. Ролик пакета ViP.
3 место: Триколор — «Остросюжетное»
Лучший оригинальный саундтрек
1 место: Start — «Эмоции на старт»
2 место: РЕН ТВ — «Блокбастер. Скоро»
3 место: «Ред Медиа» — «Киносемья»
Лучший проект с использованием технологий VR/AR
1 место: Пятый канал — «Стражи отчизны»
2 место: «ВКонтакте» — Кастинг в сериал через маску «ВКонтакте»
Лучший проморолик детской программы
1 место: КИНО ТВ — «Уткин: Зверские игры»
2 место: Start — «Премьера: БУКАБУ»
3 место: КИНО ТВ — «Киноотсылки Шрек»
Проморолик документальной программы
1 место: RT — Промо программы «В деталях»
2 место: «ВКонтакте» — «Местные» — трейлер
3 место: Пятый Канал — «Известия»
Лучший проморолик кабельного ТВ
1 место: КИНО ТВ — Кино в 21:00
2 место: «Ред Медиа» — «Киносемья»
3 место: Custom Production — «Мегахит ВАУ»
Лучший проморолик новостей или спецрепортажа
1 место: КИНО ТВ — Проморолик специального репортажа «Dau Paris»
2 место: RT — Промо на 9-летие новостей RT на испанском
3 место: Москва24 — «Утро» («Чашка»)
Лучший проморолик развлекательной программы
1 место: МТВ — «12 злобных зрителей»
2 место: Москва. Доверие — «Раскрывая тайны звезд»
2 место: МИР — «Знаем русский»
3 место: НТВ — «Ты — супер!»
Лучший проморолик регионального ТВ
1 место: Кубань24 — «Кубанский казачий хор. От станицы до столицы»
2 место: Москва24 — «Микрофон»
3 место: Саратов24 — «Чиновник, закрой свой люк»
Лучший проморолик специального события
1 место: «Ред Медиа» — Промо-анонс специальной подборки «Пятница 13» на канале «Мужское кино»
2 место: КИНО ТВ — «Оскаровская ночь»
3 место: Пятый канал — «Ленинградский день победы»
Лучший проморолик спортивной программы
1 место: History channel (A+E Networks) — «История Футбола»
2 место: RT — «В поле зрения Жозе Моуринью»
Лучший проморолик иностранного фильма и сериала
1 место: Телеканал FUN — «Матрица»
2 место: КИНО ТВ — «Безумный Макс»
3 место: Телеканал НСТ — «Пятница 13-е»
Лучший проморолик российского фильма и сериала
1 место: Пятый канал — «Барс»
2 место: РЕН ТВ — «Смерш»
3 место: Триколор — «Конверт»
Лучший социальный ролик
1 место: Nickelodeon — Социальная кампания «Настоящие друзья»
2 место: Телеканал «Санкт-Петербург» — «Инсульт»
2 место: Пятый канал — «Марафон добра»
3 место: Первый ТВЧ — «Это наши дети!»
3 место: Белгород-медиа — «#мыстроимхоспис»
Лучший студийный дизайн
1 место: НТВ — «Центральное телевидение»
2 место: НТВ — «Мальцева»
3 место: Телеканал 360 — «Студия 360»
Лучший съемочный ролик
1 место: NENASHEV.RU — Qatar 2022
2 место: Пятый канал — «Барс»
3 место: Телеканал Ю — «Ювелир»
Самое смешное промо
1 место: Телеканал FUN — «Матрица»
2 место: РЕН ТВ — «Чужой»
3 место: «Ред Медиа» — «TheЛенский»
Лучшая брендированная и сувенирная продукция
1 место: НТВ — 25 лет НТВ
2 место: RT — Сувенирная продукция
3 место: Кино ТВ — Вино от КИНО ТВ
Лучший проморолик программы life-style
1 место: Телеканал Ю — «Беременна в 16»
2 место: Телеканал Ю — «Мама дорогая!»
3 место: Телеканал Ю — «Моя свекровь — монстр»
Видео победителей доступны по ссылке.