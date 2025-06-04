Media Direction Group запустит образовательный курс для студентов

Media Direction Group запустит новый сезон MediaCamp — образовательной программы для студентов, которые хотят начать карьеру в рекламе и медиа. Курс стартует 1 июля и завершится 5 августа защитой проектов. Участники пройдут очное обучение у экспертов индустрии и получат шанс попасть в штат рекламной группы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Media Direction Group.

MediaCamp — это месяц интенсивного обучения и практики, посвященный ключевым аспектам индустрии маркетинга. Участвовать в программе смогут студенты третьего-четвертого курса бакалавриата и магистранты факультетов рекламы и связей с общественностью, маркетинга, цифровых коммуникаций и смежных специальностей.

Программа делает акцент на soft и hard skills, необходимых в реальной работе: от медиапланирования до клиентского сервиса, от оценки эффективности до креативной стратегии.

Курс включает 13 лекций и воркшопов, а также неформальный киновечер для развития насмотренности в рекламе. Специалисты Media Direction Group, а также представители клиентских брендов и подрядчиков группы помогут студентам погрузиться в профессию. Среди преподавателей:

Елена Лошкарева, медиадиректор брендов Vivienne Sabo, Influence Beauty, Stellary, Beauty Bomb, Love Generation;

Антон Балыклов, основатель бренда Lapochka;

Юрий Самойленко, экс-директор по маркетингу Volkswagen Group, преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью МГИМО;

Елена Врацкая, исполнительный директор по цифровым коммуникациям Media Wise, вице-президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), сопредседатель Индустриального комитета по образованию;

Ирина Романова, гендиректор PHD, сопредседатель комитета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по фарм-коммуникациям, автор курса по фарм-коммуникациям в РГГУ;

Виктория Колесникова, директор по развитию бизнеса Media Wise, сопредседатель комитета АРИР по AI/ML;

Александр Андреев, исполнительный директор OMD Media Direction;

Илья Куценко, директор по ТВ-баингу Media Direction Group;

Андрей Агафонов, директор по медиаисследованиям BrandScience, участник рабочей группы рейтинга медиаагентств АКАР.

Слушатели будут работать над реальными брифами. Занятия будут проходить офлайн, два-три раза в неделю в офисе Media Direction Group. Кэмп построен на модели агентского процесса. По завершении курса участники делятся на команды и готовят полноценные рекламные кампании, которые будут защищать перед клиентами и экспертным советом преподавателей. Лучшие выпускники MediaCamp получат приглашение в команды агентств или на сторону клиентов и партнеров медиагруппы.

Для Media Direction Group обучение новых специалистов — это стратегический шаг в развитии бренда работодателя, а также в формировании профессионального комьюнити в среде молодых и перспективных специалистов. В условиях высокой конкуренции за таланты группа делает ставку на «выращивание» специалистов внутри: через обучение, поддержку и раннее вовлечение.