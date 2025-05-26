McDonald’s закрывает пилотные заведения CosMc’s

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о закрытии всех пилотных заведений под брендом CosMc’s, работавших в формате автономных точек. На сайте компании говорится, что проект был создан, чтобы протестировать новые вкусы и технологии в напитках. Он выполнил свою задачу как «лаборатория для экспериментов» и теперь переходит на новый этап — лучшие идеи будут внедрены в основное меню McDonald’s в США.

Начиная с конца июня McDonald’s будет поэтапно закрывать точки CosMc’s и завершит работу мобильного приложения бренда. При этом фирменные напитки, вдохновленные наработками проекта, появятся в сотнях ресторанов сети по всей стране.

В компании подчеркивают, что завершение работы CosMc’s как отдельного формата не означает «конец инновациям» — напротив, это начало масштабного внедрения новых вкусов и подходов. McDonald’s продолжит развивать направление напитков, опираясь на опыт проекта и интерес потребителей к новым вкусам.

О формате CosMc’s впервые стало известно в июле 2023 года, когда McDonald’s сообщила о планах протестировать новый тип ресторана. Концепт получил название в честь малоизвестного персонажа из вселенной бренда — инопланетянина по имени CosMc, появлявшегося в маркетинговых кампаниях McDonald’s в 1980-х годах. Новый формат задумывался как небольшие заведения, ориентированные в первую очередь на напитки и быстрый перекус.