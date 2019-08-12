Mazda3 прорекламировали в Шереметьево и в «ДЕПО»

В июле 2019 года новая модель Mazda3 вышла на российский рынок. «Mazda3. Новая жизнь» — слоган, олицетворяющий модель нового, седьмого, поколения автомобилей легендарного производителя. Для экспонирования Mazda3 были выбраны «ДЕПО. Москва» и терминал B аэропорта Шереметьево.

18 июля в «ДЕПО» стартовало экспонирование Mazda3, которое продлится месяц. «ДЕПО. Москва» — одна из самых популярных локаций в Москве, средняя посещаемость которой составляет более 600 тысяч человек в месяц.

Стенд с автомобилем размещается у главного входа в фудмолл. Автомобиль выставлен в кузове хетчбек и цвете Soul Red Crystal. Консультанты подробно рассказывают о новой модели Mazda3 посетителям фудмолла, и все желающие могут записаться на тест-драйв.

1 августа Mazda3 стала первопроходцем в «чистой зоне» аэропорта Шереметьево, где впервые был установлен стенд такого масштаба. Пассажиры, ожидающие вылета в терминале B, могут записаться на тест-драйв в дилерском центре своего города.

Рекламная кампания для Mazda была реализована агентством Ambitica , продакшн и дизайн выполнен Newday Agency .

Наталия Селезнева, генеральный директор рекламного агентства Newday: В данной рекламной кампании прекрасно сбалансированы все ее элементы: правильно подобранные площадки, привлекающий внимание дизайн стендов и совершенно новая модель автомобиля. Это комбинация позволила донести до аудитории основную идею слогана «Mazda3. Новая жизнь»: премиальность, красота и движение.