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18+
12.08.2019 в 17:25

Mazda3 прорекламировали в Шереметьево и в «ДЕПО»

Агентства Newday и Ambitica реализовали рекламную кампанию для автомобильного бренда

В июле 2019 года новая модель Mazda3 вышла на российский рынок. «Mazda3. Новая жизнь» — слоган, олицетворяющий модель нового, седьмого, поколения автомобилей легендарного производителя. Для экспонирования Mazda3 были выбраны «ДЕПО. Москва» и терминал B аэропорта Шереметьево.

18 июля в «ДЕПО» стартовало экспонирование Mazda3, которое продлится месяц. «ДЕПО. Москва» — одна из самых популярных локаций в Москве, средняя посещаемость которой составляет более 600 тысяч человек в месяц.

Стенд с автомобилем размещается у главного входа в фудмолл. Автомобиль выставлен в кузове хетчбек и цвете Soul Red Crystal. Консультанты подробно рассказывают о новой модели Mazda3 посетителям фудмолла, и все желающие могут записаться на тест-драйв.

1 августа Mazda3 стала первопроходцем в «чистой зоне» аэропорта Шереметьево, где впервые был установлен стенд такого масштаба. Пассажиры, ожидающие вылета в терминале B, могут записаться на тест-драйв в дилерском центре своего города.

Рекламная кампания для Mazda была реализована агентством Ambitica , продакшн и дизайн выполнен Newday Agency .

Наталия Селезнева, генеральный директор рекламного агентства Newday:

В данной рекламной кампании прекрасно сбалансированы все ее элементы: правильно подобранные площадки, привлекающий внимание дизайн стендов и совершенно новая модель автомобиля. Это комбинация позволила донести до аудитории основную идею слогана «Mazda3. Новая жизнь»: премиальность, красота и движение.

Виктор Шимановский, генеральный директор Ambitica:

«Media is the message» — вот первое, что приходит на ум, говоря про размещения Mazda. Новой модели — новые площадки экспонирования! Но надо отметить не только имиджевую составляющую проекта: эти площадки буквально с первых дней показали высокую конвертацию контактов с ЦА в записи на тест-драйвы.

Mazda Newday Agency Ambitica Mazda3
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