Mattel открывает собственную киностудию

Производитель кукол «Барби» и машинок Hot Wheels открывает киностудию — Mattel Studios. Студия объединила существующие подразделения по производству фильмов Mattel Films и телевидения Mattel TV и будет выпускать развлекательные проекты на основе популярных игрушек.

Среди ожидаемых проектов — «Властелины Вселенной», который планируется к выходу в июне 2026 года. Также в разработке находится фильм «MatchBox» о миниатюрных автомобилях и картины о строителе Бобе и куклах Polly Pocket.

Руководить киностудией будет президент Mattel Films Робби Бреннер. Mattel уже работает над 14 проектами с участием своих игрушек. Теперь компания планирует начать выпускать фильмы и сериалы самостоятельно, без посредничества других киностудий. Кроме того, компания будет сама заниматься маркетингом и прокатом проектов.

Напомним, два года назад Warner Bros. выпустила фильм «Барби», который принес $ 1,4 млрд и стал самым кассовым фильмом в мире в 2023 году. Барби вошла в список претендентов на звание «человека года» по версии Time.