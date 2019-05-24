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24.05.2019 в 18:10

У «Матч ТВ» появился бот «Футболиса»

Болельщики могли оценить ироничного собеседника во время центральных матчей Российской Премьер-Лиги

Телеканал «Матч ТВ» запустил первого в истории футбольного бота. «Футболиса», чье имя отсылает к голосовому помощнику «Яндекса», живет в социальной сети «ВКонтакте». Она совмещает в себе приятеля-болельщика, готового поддержать разговор, и всеобъемлющие знания классического поисковика. Пользователи могли оценить «Футболису» 6 апреля и 12 мая, когда в рамках РПЛ были сыграны матчи «Спартак» — ЦСКА и «Зенит» — ЦСКА.

Чтобы активировать бота, подписчикам достаточно кликнуть иконку «Футболисы» на странице «Матч ТВ». Благодаря сервису пользователи узнавали, в какое время можно посмотреть ту или иную игру, а также моментально получали ссылку на интересующую их онлайн-трансляцию.

В дни проведения центральных матчей РПЛ бот получил более 25 тысяч обращений, ему удавалось отвечать на 15 сообщений в секунду. В общение с виртуальным собеседником оказались вовлечены 300 тысяч пользователей, интересовавшихся не только московским дерби и чемпионством «Зенита», но даже Лимбом Данте.

Идея создания бота и креативное наполнение принадлежат телеканалу «Матч ТВ». Техническим воплощением занималась компания Alef.

Яна Леонтьева, заместитель директора редакционно-координационного департамента ООО НСТ

Я считаю, что «Футболиса» выполнила все поставленные перед ней задачи на 5 с плюсом. Судя по отзывам, потребность в боте на диджитал площадках «Матч ТВ» однозначно есть. Главная его функция — упростить жизнь людям. Умный помощник понимает с одного клика и сразу ведет по верному пути: и время начала матча подскажет, и ссылку на трансляцию выдаст моментально. Помимо этого, наш футбольный бот выгодно отличается от своих собратьев тонким чувством юмора.

В алгоритм был заложен новый ненавязчивый формат общения, подогревающий интерес к игре. Сценаристы предусмотрели сотни смешных ответов на самые неожиданные вопросы (это не какой-то анекдот, а очень затратная по времени история для креативщиков). Мы запустили пробный шар и решили задачи только первого уровня. Будем развиваться, использовать более продвинутые алгоритмы и наделять «Футболису» новыми способностями.

Матч-ТВ Чат-бот Футболиса РПЛ
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