У «Матч ТВ» появился бот «Футболиса»

Телеканал «Матч ТВ» запустил первого в истории футбольного бота. «Футболиса», чье имя отсылает к голосовому помощнику «Яндекса», живет в социальной сети «ВКонтакте». Она совмещает в себе приятеля-болельщика, готового поддержать разговор, и всеобъемлющие знания классического поисковика. Пользователи могли оценить «Футболису» 6 апреля и 12 мая, когда в рамках РПЛ были сыграны матчи «Спартак» — ЦСКА и «Зенит» — ЦСКА.

Чтобы активировать бота, подписчикам достаточно кликнуть иконку «Футболисы» на странице «Матч ТВ». Благодаря сервису пользователи узнавали, в какое время можно посмотреть ту или иную игру, а также моментально получали ссылку на интересующую их онлайн-трансляцию.

В дни проведения центральных матчей РПЛ бот получил более 25 тысяч обращений, ему удавалось отвечать на 15 сообщений в секунду. В общение с виртуальным собеседником оказались вовлечены 300 тысяч пользователей, интересовавшихся не только московским дерби и чемпионством «Зенита», но даже Лимбом Данте.

Идея создания бота и креативное наполнение принадлежат телеканалу «Матч ТВ». Техническим воплощением занималась компания Alef.