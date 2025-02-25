«Яндекс» внедрил YandexGPT 5 Pro в чат с «Алисой»

«Яндекс» внедрил в чат с голосовым помощником «Алисой» языковую модель нового поколения — YandexGPT 5 Pro. Теперь с помощью «Алисы Про» можно решать разные задачи: от личных и учебных до профессиональных. Модель YandexGPT 5 Pro доступна для пробных запросов прямо в чате, а представители бизнеса могут использовать ее через платформу Yandex Cloud. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там добавили, что новая модель отвечает на запросы «на уровне лучших мировых аналогов, а в некоторых типах задач превосходит их результаты». Так, Алиса с YandexGPT 5 Pro научилась писать код, решать логические задачи, суммаризировать тексты и давать более точные ответы, при этом выбирая наиболее подходящие источники для российской аудитории.

С новой моделью пользователи могут задавать вопросы не только на русском, но и на английском языках. В компании подчеркнули, что «Алиса» стала более функциональной и точной, а сама модель YandexGPT 5 Pro позволяет решить задачи без встроенных возможностей ассистента.

Семейство моделей YandexGPT 5 включает в себя языковую модель Pro и облегченную Lite. По данным замеров «Яндекса» методом слепого сравнения (Side by Side, SBS), по качеству ответов YandexGPT 5 Pro сравнима с GPT-4o и в 64% случаев превосходит китайскую модель Qwen2.5 (версию Qwen-2.5−32b-Instruct) в решении стандартных задач сервисов «Яндекса».

Кроме того, компания публикует в открытом доступе нейросеть из семейства YandexGPT — YandexGPT 5 Lite Pretrain. Эта модель с 8 млрд параметров и поддержкой контекста в 32 тыс. токенов. Она доступна разработчикам и компаниям, которым нужно дообучить модель под специфические задачи. Модель имеет обширные знания о мире и может быть использована для разработки, исследований и в бизнесе.