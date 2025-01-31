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31.01.2025 в 11:00

На складах в России скопилось рекордное число новых автомобилей

Больше половины — машины, произведенные в РФ

В начале 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось около 700 тыс. автомобилей, годом ранее показатель составлял 400 тыс. машин. 52% находящихся на стоках авто произведены в России, остальные — импортные. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник на авторынке.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков говорит, что на складах находится порядка 600 тыс. машин, 500 тыс. из них — легковушки, 100 тыс. —  коммерческие автомобили, автобусы, средние и тяжелые грузовики.

Показатель находящихся на стоках авто стал рекордным с 2020 года. Тогда из-за пандемии возникли проблемы с логистикой, спрос превышал предложение. В 2023 году ситуация стабилизировалась, в 2024-м предложение превысило спрос. Произошло это из-за наплыва китайских марок автомобилей на российский рынок.

Сейчас дилеры проводят ревизию своего бизнеса и брендов, находящихся в их портфеле. Они будут отказываться от нерентабельных марок и заменять их на другие. Кроме того, дилеры попросили Минпромторг урегулировать наплыв китайских марок и донастроить прогнозирование рынка в части спроса на автомобили.

Ранее сообщалось, что в 2024 году траты россиян на покупку легковушек выросли на 62,5% в годовом выражении, до 4,6 трлн руб. В 2021 году показатель составлял 1,47 трлн руб., в 2023-м — 2,83 трлн руб.

автомобили склады
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