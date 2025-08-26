Sostav.ru

26.08.2025 в 05:40

Mash оштрафовали на 200 тысяч рублей

Редакцию обвинили в злоупотреблении свободой СМИ

Таганский райсуд Москвы оштрафовал ООО «МЭШ», который владеет Telegram-каналом Mash, на 200 тыс. руб. за злоупотребление свободой массовой информации. Его генеральный директор Надежда Клименко получила штраф в 60 тыс. руб., сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Так, дело возбуждено по части 9 статьи 13.15 КоАП России, деталей нарушения не приводится. Статья подразумевает распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, «создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи». «МЭШ» и его гендиректор получили минимальные штрафы за нарушение.

Ранее депутаты предложили ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке.

