«Марвел-Дистрибуция» локализует в России производство ноутбуков под брендом F+ Flaptop

Дочерняя компания «Марвел-Дистрибуции» «Ф-Плюс Мобайл» (бренды F+ data, F+ pro, F+ imaging, F+ security) запустит продажу ноутбуков под собственным брендом F+ Flaptop. В следующем году компания планирует локализовать их производство в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, первая партия ноутбуков, собранных в Китае, появится в федеральной рознице в ноябре. Устройства рассчитаны на массового покупателя, их стоимость составит 40−60 тыс. руб.

Производственная площадка в России находится на стадии проектирования, отметили «Ъ» в компании. «Мы заинтересованы в активном расширении пула продуктов и собственных производственных мощностей для сборки законченных изделий, при этом параллельно продолжаем работать с отечественными подрядчиками», — пояснили в структуре группы.

С 2021 года «Марвел-Дистрибуция» сотрудничает с холдингом GS Group по производству планшетов и смартфонов для госсектора. В компании подчеркнули, что по итогам 2023 года планируют занять 20% российского рынка ноутбуков.

Как отмечает «Ъ», до этого российские производители не ориентировались на потребительский сегмент, выпуская устройства только для корпоративного и государственного секторов. Такие ноутбуки представлены в основном ODM-устройствами (Original Design Manufacturer; выпускаются на тайваньских или китайских предприятиях и лишь брендируются в России), а выпуск их осуществляется мелкими сериями.

По мнению директора компании «Промобит» (разработала ноутбук Bitblaze, который должен выйти в розницу к началу 2023 года) Максима Копосова, организация сборки ноутбуков из готовых зарубежных компонентов не должна создать трудностей. «По сути, компании не потребуется высокотехнологичное производственное оборудование, это, скорее всего, будет конвейер со средствами контроля качества конечной техники. Купить такие линии сейчас можно без проблем как в Азии, так и в Европе, они не попадают под санкции», — указал он.

Себестоимость собранной в России электроники потенциально может оказаться не выше, чем собранной в Китае, добавляет вице-президент крупного российского производителя электроники. Собеседник не исключил, что собственное производство или сборка помогут «Ф-Плюс Мобайлу» выйти на рынок госзакупок.

Другой собеседник «Ъ» в одном из российских вендоров считает, что российские производители ноутбуков локализуют сборку из-за риска вторичных санкций в отношении зарубежных партнёров. «Никто не знает, сколько ещё будет продолжаться военная операция и как на это будут реагировать крупные производители ноутбуков в Китае, поэтому отечественные вендоры хотят перестраховаться и открыть собственные заводы для сборки в России», — подчеркнул он, отметив, что компоненты продолжат поставлять из Китая, в том числе через параллельный импорт.

Ранее некоторые производители начали расширять локализацию в России. Так, в октябре «Аквариус» сообщил о производстве ноутбуков-трансформеров на новом заводе в Твери. До этого модель выпускалась в Ивановской области в объёме 3 тыс. штук. На новом заводе по планам компании будет выпущено не менее 20 тыс. ноутбуков до конца года, но только для государственного и коммерческого секторов.