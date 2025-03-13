Каждый третий смартфон в России поддельный

Доля подделок среди смартфонов и телефонов в России составляет порядка 31% от всего рынка, среди ноутбуков и компьютеров — 7−15%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минпромторга.

В 2023 году общая доля контрафактной продукции на рынке радиоэлектроники составляла 14%. Минпромторг хочет обязать производителей и дистрибьюторов с декабря этого года маркировать всю продаваемую в России радиоэлектронную продукцию. Коснется это в том числе товаров, которые были ввезены в страну по параллельному импорту.

По предложению Минпромторга, с 1 сентября этого года производители и дистрибьюторы будут регистрировать в государственной информационной системе всю продаваемую в России радиоэлектронику, а с 1 декабря — наносить коды маркировки на упаковку товаров.

Маркировка радиоэлектроники обойдется бизнесу в 50 копеек за каждую единицу товара.

С 1 декабря 2023 года компании могли на добровольной основе маркировать осветительные приборы, гирлянды, светодиоды и другую светотехнику, с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025-го — ноутбуки и телефоны. Участниками эксперимента стали свыше 240 компаний.

В Минпромторге ожидают, что маркировка затронет порядка 169 тыс. продавцов, производителей и импортеров. Общие затраты на маркировку за шесть лет достигнут 42,7 млрд руб.

Ранее стало известно, что 89% опрошенных россиян слышали об обязательной маркировке товаров. 61% респондентов позитивно относятся к такой программе.