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25.02.2025 в 12:35

В России запустят эксперименты по маркировке сладостей и автозапчастей

Пилотные проекты помогут выявить подделки и усовершенствовать систему контроля

С 1 марта по 31 августа 2025 года в России пройдет эксперимент по маркировке кондитерских изделий в потребительской упаковке. Еще один пилотный проект касается маркировки автозапчастей — он начнется 25 февраля 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. Соответствующие постановления подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает оператор государственной системы маркировки «Честный знак».

Инициативы направлены на контроль оборота товаров и борьбу с контрафактом. Особенно остро проблема роста числа контрафактной продукции стоит в автомобильной отрасли, где под видом оригинальных запчастей могут продаваться подделки. По словам экспертов, уход зарубежных брендов усилил распространение некачественной продукции, что создает риски для безопасности потребителей.

Ранее бизнес-сообщество выразило поддержку экспериментам. В частности, в АКОРТ говорили, что принимают участие в пилотах для того, чтобы своевременно адаптировать производственные процессы и наладить взаимодействие с поставщиками.

Шоколад конфеты автозапчасти сладости
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