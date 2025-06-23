Маркетплейсы обязались реагировать на жалобы покупателей через «Честный знак»

Крупнейшие маркетплейсы России, включая Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Мегамаркет», AliExpress, «Самокат», а также «Почта России» договорились с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») о сотрудничестве. Платформы обязались самостоятельно проверять жалобы покупателей на товары, поступающие через официальное приложение «Честный знак», и принимать меры в отношении продавцов-нарушителей. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

По данным системы маркировки, около 95% жалоб, поступивших через «Честный знак», подтвердились. В результате треть обращений привела к санкциям со стороны маркетплейсов — нарушителям блокировали товары, назначали штрафы или направляли предупреждения. Остальные продавцы получили уведомления с требованием устранить выявленные несоответствия.

Алиханов подчеркнул необходимость усиления контроля за маркетплейсами, особенно в рамках продажи маркируемых товаров. В законопроекте «О платформенной экономике» предлагается обязать торговые площадки проверять наличие продавца, товара и его кода в системе «Честный знак». При отсутствии данных предложение не должно отображаться в результатах поиска.

Глава Минпромторга также рассказал, что в рамках усиления контроля за оборотом продукции в России будет введен запрет на продажу товаров на кассе, если разрешительные документы признаны недействительными уже после выпуска продукции в оборот. По его словам, уже сейчас реализуется механизм сверки документов с госреестрами Росаккредитации и Роспотребнадзора, а в перспективе планируется расширить перечень проверяемых данных, включая информацию о самой продукции и правомочиях компании на ее выпуск.

Система «Честный знак» внедрена в России с 2019 года и охватывает более двух десятков товарных категорий, включая лекарства, обувь, косметику, алкоголь, БАДы и продукты питания. Цель инициативы — пресечь оборот нелегальной продукции на рынке и обеспечить прозрачность цепочек поставок.