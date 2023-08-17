Лидерами топа брендов-рекламодателей на Ozon и Wildberries стали Tefal и Huggies

В топе брендов-рекламодателей на Ozon в июле оказались «Фруто-няня», Huggies, Mixit, Nivea и Tefal, сообщила Александра Новичкова, директор по электронной коммерции и ритейл-медиа ГК «Родная Речь» на вебинаре «Изменение медиаландшафта». На Widberries в топ вошли Huggies, Happy Baby, Nutrilon, Shock, «Малютка». Именно «товары для детей», а также «мода», являются самыми растущими категориями.

В целом доля рекламодателей на крупнейших маркетплейсах растёт за счет тех брендов, которые там торгуют. Но появляются и рекламодатели из других направлений - недвижимость, финансы, соцсети.

Среди категорий, вошедших в clickout за период май-июль на Ozon, в топе оказались застройщики, финансы и рестораны.

По словам Марии Петровой, директора по медиаисследованиям «Родной Речи», у маркетплейсов недельный охват площадок в июле 2023 года вырос на четверть — на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У отдельных онлайн-магазинов он остаётся на прежних показателях.

C ростом популярности ритейл-медиа всё больше онлайн-площадок стали вводить сертификацию для агентств. Сначала сертификацию начал «СберМаркет», затем подключился Ozon.