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24.05.2019 в 15:40

Маркетплейс «Беру» начал приносить 1 млрд рублей в месяц

С момента запуска сервиса прошло полгода

Выручка маркетплейса «Беру» через полгода после старта достигла 1 млрд рублей в месяц, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров. Его слова приводит ТАСС.

Маркетплейс начал работу в октябре 2018 года, до этого его пять месяцев тестировали. Параллельно была запущена бета-версия трансграничного маркетплейса Bringly.

Герман Греф, глава Сбербанка:

За прошлый год мы совместно с «Яндексом» и, конечно же, «Яндекс.Маркетом» создали две новые площадки, одна из них — «Беру», которая запустилась в промышленную эксплуатацию, и за полгода с момента запуска преодолела планку выручки 1 млрд рублей в месяц. Другой проект «Яндекс.Маркета» — это третья составляющая любой площадки электронной коммерции, так называемая кросс-граничная торговля. Это маркетплейс Bringly, он пока находится в режиме тестирования.

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции в апреле 2018 года. В рамках сделки банк приобрел вновь выпущенные акции агрегатора на сумму 30 млрд рублей. Позже онлайн-площадка получила название «Беру» — для этого «Яндекс.Маркету» пришлось приобрести миноритарную долю в сервисе Beru Александры Дорф и получить исключительные права на товарный знак «Беру!».

Яндекс Сбербанк Беру Bringly
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