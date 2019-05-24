Маркетплейс «Беру» начал приносить 1 млрд рублей в месяц

Выручка маркетплейса «Беру» через полгода после старта достигла 1 млрд рублей в месяц, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров. Его слова приводит ТАСС.

Маркетплейс начал работу в октябре 2018 года, до этого его пять месяцев тестировали. Параллельно была запущена бета-версия трансграничного маркетплейса Bringly.

Герман Греф, глава Сбербанка: За прошлый год мы совместно с «Яндексом» и, конечно же, «Яндекс.Маркетом» создали две новые площадки, одна из них — «Беру», которая запустилась в промышленную эксплуатацию, и за полгода с момента запуска преодолела планку выручки 1 млрд рублей в месяц. Другой проект «Яндекс.Маркета» — это третья составляющая любой площадки электронной коммерции, так называемая кросс-граничная торговля. Это маркетплейс Bringly, он пока находится в режиме тестирования.

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции в апреле 2018 года. В рамках сделки банк приобрел вновь выпущенные акции агрегатора на сумму 30 млрд рублей. Позже онлайн-площадка получила название «Беру» — для этого «Яндекс.Маркету» пришлось приобрести миноритарную долю в сервисе Beru Александры Дорф и получить исключительные права на товарный знак «Беру!».