«Яндекс.Маркет» открыл бета-версию маркетплейса товаров от зарубежных продавцов

«Яндекс.Маркет» запустил бета-версию сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов. На bringly.ru можно будет найти товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран. Сервис работает по модели маркетплейса: продавцы размещают на нём свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который зависит от категории товара.

На сервисе представлены одежда и обувь, электроника, косметика, товары для дома и многое другое — всего более четырёх миллионов товаров. Помимо прочего, это одежда и обувь популярных марок Koton и Lumberjack, корейская косметика, а также эксклюзивные товары, например противоударные и водонепроницаемые китайские смартфоны Cubot и Nomu.

Покупку на новой платформе можно оплатить банковской картой, способ и стоимость доставки товара будет зависеть от страны и магазина. Например, для всех товаров из Китая и Латвии доставка бесплатная. При заказе любого товара покупатели могут воспользоваться обычной и экспресс-доставкой Почты России. Популярные товары будут храниться на собственном складе bringly.ru в Латвии, так что их доставка в Россию будет быстрой — она займёт от 3 до 5 дней.

Алекс Васильев, директор по международному развитию «Яндекс.Маркета»: "У трансграничной торговли колоссальный потенциал. Уже сейчас две трети россиян покупают что-то в иностранных интернет-магазинах, причём 90% этих покупок приходится на товары из Китая. Мы уверены, что рынок трансграничной онлайн-торговли будет расти, и хотим разнообразить выбор покупателей, предложив им сервис с большим выбором качественных товаров со всего мира. Цены у нас будут ниже, чем в офлайн-ритейле. Многие товары за границей стоят дешевле, а мы привозим их напрямую, без наценок посредников".

Наряду с сервисом для трансграничной торговли компания «Яндекс» также развивает собственный маркетплейс Беру для покупки в российских магазинах и сервис «Яндекс.Маркет» для выбора товаров и сравнения цен.