Кейс Domestos и «Красная строка»: как ремонт туалетов в школах стал частью маркетинга

Одним из ключевых социальных проектов компании Unilever в России с 2019 года стала программа бренда Domestos «Терпеть нельзя учиться», цель которой — улучшить доступ к санитарно-гигиеническим условиям миллионов людей по всему миру. Для России эта проблема продолжает быть актуальной, например, в различных муниципальных учреждениях — больницах, университетах и, наконец, в школах. Команда агентства рассказала Sostav, как придерживаться стратегии устойчивого развития и достичь OTS в один млрд аудитории (которая потенциально могла увидеть конкретную рекламу).

Миссия и задачи бренда

Бренд Domestos (компания Unilever) совместно с агентством «Красная строка» провели исследование, которое показало, что почти половина школьников в России вовсе не пользуются школьными туалетами и терпят до дома, а около 70% родителей уверены, что санитарное состояние школьных туалетов влияет на успеваемость или здоровье школьников.

Валерий Туаев, лидер дивизиона «Бытовая химия» Unilever в России и Беларуси: Просто вспомните свое детство, туалеты в вашей школе. Возможно, кому-то с этим повезло, но таких меньшинство. Мы пообщались с родителями сегодняшних учеников и с учителями и выяснили, что проблема школьных туалетов, которая беспокоила нас тогда, актуальна по сей день. Так мы выбрали Brand Do для Domestos в России, сформулировав миссию как улучшение санитарно-гигиенического состояния туалетов в российских школах.

Задачи, которые перед собой ставит команда бренда Domestos в рамках кампании «Терпеть нельзя учиться»:

укрепление глобальной и локальной миссии бренда Domestos;

повышение лояльности к бренду среди целевой аудитории кампании (родители с детьми школьного возраста);

повышение пенетрации бренда;

расширение ресурсов для реального решения проблемы за счет работы с партнерами и подрядчиками.

Механика акции

Большая часть людей хотела бы участвовать в социально ответственных инициативах, но важно соблюдать два условия. Во-первых, максимально простая механика участия в акции. Немногие потребители готовы прилагать дополнительные усилия, чтобы повлиять на решение социальной проблемы. Во-вторых, аудитория должна доверять организаторам проекта — бренду и/или некоммерческой организации. «Пользователь хочет быть уверен в прозрачности инициативы, что его вклад действительно пойдет на решение социальной проблемы», — считает Антонина Синьковская, менеджер по маркетинговым кампаниям категории чистящих средств Unilever в России и Беларуси.

Для того, чтобы принять участие в проекте «Терпеть нельзя учиться», нужно перейти на сайт программы, зарегистрироваться как участнику и отправить заявку на модерацию. В заявке достаточно указать город, полное название школы, приложить фотографии фасада здания учебного заведения (фото публикуется на сайте голосования) и туалета для подтверждения заявки. Участник описывает текущую ситуацию и объясняет, почему нужен ремонт. Победители определяются методом народного голосования: 50 участников-призеров получают запас чистящих средств для школ, участие которых они заявили, а в пяти школах, набравших наибольшее число голосов, будет сделан ремонт санузла.

Продвижение кампании и актуальность темы

В этом году кампанию поддержала сеть магазинов «Лента», став партнером акции в четвертый раз. Каждый неравнодушный мог помочь улучшить состояние туалетов в российских школах, выбирая продукцию Domestos — 5 руб. с каждой упаковки направлялись в бюджет проекта «Терпеть нельзя учиться». За время партнерства Domestos и «Ленты» в 2020−2022 годах по проекту были отремонтированы туалеты в девяти российских школах.

Валерия Федяшова, основатель агентства «Красная строка»: Туалетная тема относится к деликатным и редко обсуждаемым в нашем обществе. Программа Domestos «Терпеть нельзя учиться» в том числе помогает наладить контакт между родителями и детьми. Это повод поинтересоваться у своего ребенка, все ли его устраивает с точки зрения гигиены и санитарии в течение школьного дня — и при этом не покрыться краской особо стеснительным родителям и детям.

KPI проекта

Результаты кампании с 2019 года:

Positive Change: 25 отремонтированных школ;

более двух тыс. школ получили помощь продукцией Domestos. Медийные KPI: ТОП новостных лент;

OTS один млрд.