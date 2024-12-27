Агентство «Маркетинг для бизнеса» выпустило руководство по стандартам ТВ-спонсорства

ТВ-спонсорское агентство «Маркетинг для бизнеса»(MFB) разработало стандарты работы спонсорских агентств — с распределением характеристик в зависимости от профессионального уровня услуг. В агентстве пояснили, что все перечисленные стандарты отражают специфику отрасли и были шаг за шагом созданы на основе многопрофильного опыта работы с преимущественно российским бизнесом. Агентству было важно не просто систематизировать свою работу и кейсы, а упростить ТВ-спонсорство для клиентов — поделиться инсайтами и объяснить, на что обязательно обратить внимание при выборе агентства.

Наталья Смольская, стратегический директор агентства «Маркетинг для Бизнеса»: Мы не придумали какие-то абстрактные «ГОСТы». Мы записали всё это на правах тех, кто прошёл каждый из уровней сам — от новичков в чистом поле до экспертов. Да, мы начинали там, и где толком не было никого, кто бы профессионально занимался спонсорством. И мы сами значительно выросли за эти годы, поэтому уже считаем себя не просто профессионалами, а экспертами. Конечно, никакой рост не бывает гладким — расти, коллеги, всегда непросто. На пути приходится самостоятельно учиться на собственных же ошибках. Но мы справились. А ещё мы знаем, как бизнесу хочется доверять многоступенчатый сложный процесс лучшим маркетинг-партнерам и находить только самых опытных.

«Так и родилась идея стандартов. Нужен был эффективный гайд, который сделает ТВ-спонсорство понятнее до самых крошечных деталей и ближе по духу. Буквально «золотое сечение», — добавляет Наталья Смольская.

Так, «Маркетинг для Бизнеса» нашли применения знанию и опыту, реализованным в 3 тыс. проектах за 10 лет опыта при в среднем 5 годах работы с каждым клиентом. В ходе работы они проанализировали и переработали несколько уровней стандартов спонсорских услуг. Для того чтобы было проще, пояснили в MFB, их назвали максимально привычно для интернет-пользователей. Получилось три уровня: «Базовый», «Оптимальный» и «Экспертный». Все три различаются по трем направлениям вопросов: «Что искать у спонсорского агентства?», «Как проходит работа в эфире?» и «Чем отличаются этапы реализации ТВ-спонсорской интеграции?». А дальше детализация каждого из видов работы.

«Мы хотим, чтобы вы поняли: бывает всякое. Например, кто-то попадает в непрофессиональные руки, получает негативный опыт и потому навсегда закрывают для себя дверь к самому мощному инструменту продвижения в России. Или кто-то опасается — скажем, не успеть проконтролировать что-либо, и видит в телевизионном спонсорстве неподъёмный многоэтапный процесс. Поэтому мы взяли на себя ответственность экспертов «одного окна» — «носителей» стандартов работы, чтобы всё стало ближе и приятнее. От уровня к уровню мы показываем, как улучшить спонсорство и как сделать его эффективнее и, самое главное — как мы сами на уровне экспертов реализовываем проект за проектом. Конечно, развеять все существующие страхи не в наших силах, но мы хотим ответить хотя бы по основным общим тревогам», — добавляет Наталья Смольская.