Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
BARS
Redach — про контент и дизайн

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.02.2025 в 16:42

Mark Formelle запустит производство чулочно-носочной продукции в Подмосковье

Белорусский бренд планирует начать выпуск изделий в феврале

3

Белорусский производитель одежды и белья Mark Formelle до конца февраля 2025 года запустит производство в технопарке «Успенский» в Подмосковье. Компания планирует выпускать полиамидную чулочно-носочную продукцию и бесшовные изделия. Первоначальная мощность предприятия составит более 20 млн пар в год. Продукция будет продаваться не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии. Об этом сообщают «Ведомости».

Проект реализуется через новое юрлицо — ООО «Марк формэль текс», зарегистрированное на территории технопарка «Успенский» супругами Светланой Сипаровой и Андреем Сериковым в январе 2025 года. В компании отметили, что значительная часть оборудования уже установлена, а другая находится на стадии контрактации и поставки. Инвестиции в проект не раскрываются, но опрошенные изданием эксперты оценивают их в диапазоне от «от двух до десятков миллионов евро» в зависимости от класса закупаемого оборудования.

Отмечается, что планируемый к выпуску в «Успенском» ассортимент будет «относительно новым» для бренда. Так, компания уже занимается окрашиванием хлопчатобумажной и синтетической пряжи и нитей, поэтому расширение производства на выпуск изделий более высокого класса вписывается в ее производственные компетенции.

Рынок чулочно-носочной продукции в России «достаточно конкурентный», указывают «Ведомости». Его значительную часть занимают импортеры из Китая и Турции, а среди белорусских производителей уже представлено несколько крупных игроков, например швейная фабрика «Славянка». Однако запуск локального производства позволит Mark Formelle снизить логистические издержки, быстрее адаптироваться к спросу и воспользоваться мерами господдержки для локализованных предприятий, считают эксперты.

Белоруссия Mark Formelle Подмосковье Носки
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.