Mark Formelle запустит производство чулочно-носочной продукции в Подмосковье

Белорусский производитель одежды и белья Mark Formelle до конца февраля 2025 года запустит производство в технопарке «Успенский» в Подмосковье. Компания планирует выпускать полиамидную чулочно-носочную продукцию и бесшовные изделия. Первоначальная мощность предприятия составит более 20 млн пар в год. Продукция будет продаваться не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии. Об этом сообщают «Ведомости».

Проект реализуется через новое юрлицо — ООО «Марк формэль текс», зарегистрированное на территории технопарка «Успенский» супругами Светланой Сипаровой и Андреем Сериковым в январе 2025 года. В компании отметили, что значительная часть оборудования уже установлена, а другая находится на стадии контрактации и поставки. Инвестиции в проект не раскрываются, но опрошенные изданием эксперты оценивают их в диапазоне от «от двух до десятков миллионов евро» в зависимости от класса закупаемого оборудования.

Отмечается, что планируемый к выпуску в «Успенском» ассортимент будет «относительно новым» для бренда. Так, компания уже занимается окрашиванием хлопчатобумажной и синтетической пряжи и нитей, поэтому расширение производства на выпуск изделий более высокого класса вписывается в ее производственные компетенции.

Рынок чулочно-носочной продукции в России «достаточно конкурентный», указывают «Ведомости». Его значительную часть занимают импортеры из Китая и Турции, а среди белорусских производителей уже представлено несколько крупных игроков, например швейная фабрика «Славянка». Однако запуск локального производства позволит Mark Formelle снизить логистические издержки, быстрее адаптироваться к спросу и воспользоваться мерами господдержки для локализованных предприятий, считают эксперты.