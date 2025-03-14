Компания Влада Бумаги зарегистрировала товарный знак «Марк А4»

Компания «Ачетыре», принадлежащая блогеру Владу Бумаге, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Марк А4». Это следует из карточки, размещенной на сайте Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в октябре 2023 года. Решение о регистрации Роспатент принял в январе этого года.

Товарный знак зарегистрирован по классам 9, 15, 18, 25, 26, 28, 30, 35, 38, 41, 42 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Под брендом «Марк А4» можно заниматься производством и продажей закусок, игрушек, одежды, музыкальных инструментов, роботов, публикацией текстовых материалов и радиопередач, телевизионным вещанием и многим другим.

«Ачетыре» получила исключительные права на бренд до 2033 года, пишет агентство городских новостей «Москва».

Компания была зарегистрирована в августе 2021 года. В 2023 году выручка «Ачетыре» составила 793,9 млн руб., а прибыль — 377,3 млн руб.

Блогер Марк А4 (Марк Чумаченко) входит в команду Влада Бумаги на YouTube-канале «А4».

Ранее стало известно, что компания Влада Бумаги «Бумажная бумага» намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. К организации поданы семь исков, сумма претензий составляет около 40 млн руб.