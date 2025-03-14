Блогер Влад Бумага намерен обанкротить свой бизнес в России (обновлено)

UPD: Представитель блогера сообщил, что Влад Бумага не участвует в операционном управлении компанией, которая пройдет банкротство.

«Компания, о которой идет речь, является самостоятельным юридическим лицом, в котором мы выступаем соучредителями, но не участвуем в операционном управлении. Деятельность ООО продолжается в новых реалиях, компания выполняет свои обязательства перед кредиторами и продолжает процесс реструктуризации и оптимизации», — заявил представитель.

Он добавил, что все остальные проекты команды Влада Бумаги работают в штатном режиме, и их развитие на территории России продолжается.

Компания блогера Влада Бумаги «Бумажная бумага» сообщила кредиторам о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. К организации поданы семь исков, сумма претензий составляет около 40 млн руб., пишет ТАСС.

«Бумажная бумага» занимается продажей снеков под брендом блогера. Согласно ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в 2021 году. 45% организации принадлежит кипрской A4Group Limited Влада Бумаги, по 27,5% — эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу и бывшему топ-менеджеру розничных сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексею Клочкову.

Выручка «Бумажной бумаги» в 2023 году составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 186 млн руб. Компания является основной по доходам структурой Влада Бумаги в России.

К организации подано семь исков по контрактам о поставке тех или иных компонентов для снеков, упаковки. Так, иск на 29,7 млн руб. подало российское подразделение немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH. В числе кредиторов «Бумажной бумаги» также значится «Сбер».

В течение месяца «Бумажная бумага» может подать заявление в суд о собственном банкротстве. Далее возможно финансовое оздоровление и продолжение работы предприятия или распродажа активов и ликвидация компании.

В апреле прошлого года стало известно, что Влад Бумага запускает сеть магазинов под своим брендом. В ассортименте представлена лицензионная продукция блогера, а также продукция его собственного производства (снеки и сладости).