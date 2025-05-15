Марина Вытольская заняла пост управляющего директора OGGI

Коммуникационная группа TWIGA сообщила о кадровом назначении в рамках бизнес-вертикали «Маркетинговые сервисы». Новым управляющим директором агентства OGGI, которое специализируется на разработке решений в области ивент-маркетинга, стала Марина Вытольская.

Эксперт обладает обширным опытом в сфере маркетинговых коммуникаций и реализации проектов по организации корпоративных и культурно-массовых мероприятий в сегментах B2B, B2C, B2G и B2E. Ранее Марина была директором по работе с клиентами в креативном ивент-агентстве Advanza Event Management. С 2022 года топ-менеджер руководила дирекцией общественных проектов центра просветительских инициатив Минпросвещения.

На новом посту Марина займется стратегическим развитием OGGI и расширением клиентского портфеля.

Сергей Оганджанян, управляющий директор TWIGA Россия: Я рад приветствовать Марину Вытольскую в нашей команде. Мы продолжаем планомерно усиливать все пять вертикалей бизнеса и стремимся занять лидирующие позиции по всем ключевым направлениям работы. Безусловно, рынок ивент-услуг — одно из динамично развивающихся направлений, которому мы уделяем особое внимание. Уверен, что назначение Марины позволит вывести экспертизу и сервис агентства на новый уровень, соответствующий нашим целям и стратегии развития группы.