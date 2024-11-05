Марина Кондрашова: «Мы в восторге от нашего нового продукта, а клиенты в него влюбляются!»

Один из лидеров рынка инфлюенс-маркетинга России платформа GETBLOGGER запустила новый проект «Креаторы». Это инструмент, благодаря которому рекламодатели могут получить большой объем публикаций нативного видеоконтента в короткие сроки. О том, как шла работа над созданием продукта и за какие преимущества его выбирают рекламодатели, Sostav рассказала Марина Кондрашова, операционный директор GETBLOGGER.

В чем уникальность «Креаторов»?

На сегодняшний день рынок рекламы решает проблему удержания внимания пользователей, а также усталости от баннерной слепоты. «Креаторы» обеспечивает широкое присутствие бренда в инфополе, но не с однообразными рекламными креативами, а с индивидуальной, живой подачей. В нашей рекламной кампании вы не встретите ни одного повторяющегося ролика, каждый будет уникальным.

Важно также отметить, что в отличие от нашей базовой СРА-модели, где мы можем работать не со всеми рекламодателями в связи с ограничениями по покрытию, среднему чеку, ассортименту, «Креаторы» являются отличным решением практически для любого бренда, включая производителей, FMCG-бренды, онлайн-сервисы или офлайн магазины.

Как разрабатывался проект и кто был задействован в этой разработке?

Проект был разработан на базе нашей платформы, непрерывная работа над которой идет вот уже 8 лет. Наша команда по продукту отслеживает тренды и постоянно совершенствует платформу как в части новых решений, направленных на максимальную автоматизацию процессов, удобство использования и требований законодательства, так и для того, чтобы была возможность закрывать потребности рекламодателей на всех этапах от построения знания о бренде до целевого действия в моменте.

Есть ли уже какие-то ощутимые результаты с момента запуска?

Продукт так активно стартовал, что мы сами удивились быстрым результатам. Нам очень нравятся ролики, которые создают креаторы. Некоторые креативы на рынке могут стоить порядка 50−100 тыс. руб., а у нас рекламодатели получают это же качество в десять раз дешевле. Большинство креаторов очень творчески подходят к созданию контента, что существенно влияет на рост вовлечённости и как результат снижение стоимости CPV. После тестовых запусков мы получили от заказчиков большое количество позитивных отзывов. Большинство из них увеличили бюджеты и начали масштабирование.

Какие рекламодатели уже успели воспользоваться новым продуктом?

Важно сказать, что на платформе работают рекламодатели из самых разных сфер бизнеса. «Креаторов» уже успели протестировать такие бренды как сеть кофеен «Шоколадница», O'STIN, Video-shoper, START, TanukiFamily, «Яндекс», «Спортмастер», Sibaristica.

Какова эффективность взаимодействия с платформой для рекламодателей?

Во всех рекламных компаниях мы держим CPV ниже 1 рубля. Таким образом, мы обеспечиваем стоимостные показатели ниже рыночных. Комплекс таких факторов как массовое привлечение креаторов, лояльная аудитория и оригинальный рекламный контент позволяют достигать наилучших показателей по соотношению цена-качество. Благодаря этому заказчики получают более тесный контакт с аудиторией и доверие к своим товарам и услугам.

Почему рекламодателям удобно сотрудничать с платформой? От какой “головной боли” вы освобождаете заказчика?

Мы автоматизируем все этапы взаимодействия с блогерами, начиная от их массового приглашения к участию в проекте, заканчивая начислением гонорара после выполнения задания. А наши модераторы обеспечивают контроль качества и соответствие выполненного задания брифу. Кроме того, все права на контент, созданный креаторами, передаются заказчику. Креативы доступны для скачивания и личном кабинете рекламодателя. Также там собирается подробная статистика по рекламным кампаниям. Все этапы маркировки рекламы и отправки отчетности в ОРД обеспечиваются платформой в полном соответствии с ФЗ «О Рекламе».

В чем особенность роликов от «Креаторов»?

Помимо вышесказанного у нас есть библиотека трендов, которые наша команда ежедневно отслеживает в соцсетях. Эти тренды мы предлагаем в качестве идей использовать рекламодателям и креаторам. Например: у нас есть креатор-виолончелист, у которого весь контент в его соцсетях связан с игрой на этом инструменте, и свой рассказ о бренде он также вписывает свой контент, что получает очень позитивный отклик от аудитории.

Как быстро можно увидеть результаты с момента старта рекламной кампании?

Благодаря автоматизации всех этапов взаимодействия с креаторами можно создавать и публиковать большие объемы качественного контента в сжатые сроки. Проект позволяет за несколько дней привлечь множество блогеров, создать сотни оригинальных креативов и обеспечить широкое присутствие брендов в инфополе.

Вы уже немного рассказали о том, за счет чего вы обеспечиваете низкую стоимость CPV. Если можно, приведите конкретные примеры.

Например, у нас есть кейс, где за 10 тыс. руб. рекламодатель получил ролик с 290 тыс. просмотров. По статистике примерно 15% роликов за счет своей креативности получают вирусный эффект и рекламодатель фактически получает это в подарок.

Что бы вы еще добавили, говоря о вашем новом проекте?

Мы горим этим продуктом, он нам нравится, а большинство клиентов в него влюбляются с первого касания. И это конечно придает нам еще больше уверенности в его будущем.