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16.12.2024 в 13:45

MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на диджитал-мобилях

Экосистема продуктов для бизнес-коммуникаций запускает имиджевую кампанию по городам России

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МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО | www.mango-office.ru
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Проект «Местные по всей России» продлится с 9 по 16 декабря. Автопробег диджитал-мобилей охватит десятки городов*. Поводом для кампании стало то, что MANGO OFFICE расширяет географию своего присутствия до более чем 200 городов.

Это событие получило свое отражение в ролике, который будет демонстрироваться на экранах диджитал-мобилей. В нем показана карта России — населенные пункты страны соединяются линиями связи MANGO OFFICE.

В проект будут вовлечены соцсети компании — Telegram и «ВКонтакте». Там пройдет розыгрыш призов.

Механика участия: сфотографировать диджитал-мобиль на улицах города и выложить с хештегами: #MANGOOFFICE и #мангоофис200плюс в соцсеть.

* Автопробег пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Великом Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Туле, Самаре, Тольятти, Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и десятке других городов.

Юлия Савосина, руководитель службы маркетинга и коммуникаций MANGO OFFICE:

Мы расширяемся и от этого выигрывают наши клиенты. Благодаря MANGO OFFICE они могут объединить все средства связи своей компании в единое пространство для деловых коммуникаций.

Экосистема продуктов позволяет локализовать бизнес — перевести все общение с клиентами на местный телефон своего города. А еще — расширить географию присутствия компании, без открытия новых офисов в других регионах.

Раньше владельцам бизнеса приходилось использовать номер телефона с кодом города областного центра, а не фактического города присутствия компании. Но локальный городской номер вызывает гораздо больше доверия у клиентов.

Этот информационный повод мы решили поддержать автопробегом по городам России, в котором участвуют большие и яркие грузовики с диджитал-экранами.

MANGO OFFICE (клиент)

Руководитель службы маркетинговых коммуникаций: Юлия Савосина
Руководитель отдела брендинга и коммуникаций: Ксения Ряховская
Арт-директор: Александр Бородин
Креативный руководитель: Петр Осипов
Менеджер по организации мероприятий: Алина Семиглазова
Старший менеджер по маркетингу: Светлана Гагарина

CLEANTOWN MEDIA (агентство)

Медиа директор: Наталья Рогалева
Аккаунт директор: Альбина Сатдинова
Коммерческий директор: Наталья Кокина
Креативный директор: Николай Старцев
Генеральный продюсер: Екатерина Бодрова
Директор по логистике: Андрей Анохин

Mango Office
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