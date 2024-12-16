MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на диджитал-мобилях

Проект «Местные по всей России» продлится с 9 по 16 декабря. Автопробег диджитал-мобилей охватит десятки городов*. Поводом для кампании стало то, что MANGO OFFICE расширяет географию своего присутствия до более чем 200 городов.

Это событие получило свое отражение в ролике, который будет демонстрироваться на экранах диджитал-мобилей. В нем показана карта России — населенные пункты страны соединяются линиями связи MANGO OFFICE.

В проект будут вовлечены соцсети компании — Telegram и «ВКонтакте». Там пройдет розыгрыш призов.

Механика участия: сфотографировать диджитал-мобиль на улицах города и выложить с хештегами: #MANGOOFFICE и #мангоофис200плюс в соцсеть.

* Автопробег пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Великом Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Туле, Самаре, Тольятти, Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и десятке других городов.

Юлия Савосина, руководитель службы маркетинга и коммуникаций MANGO OFFICE: Мы расширяемся и от этого выигрывают наши клиенты. Благодаря MANGO OFFICE они могут объединить все средства связи своей компании в единое пространство для деловых коммуникаций. Экосистема продуктов позволяет локализовать бизнес — перевести все общение с клиентами на местный телефон своего города. А еще — расширить географию присутствия компании, без открытия новых офисов в других регионах. Раньше владельцам бизнеса приходилось использовать номер телефона с кодом города областного центра, а не фактического города присутствия компании. Но локальный городской номер вызывает гораздо больше доверия у клиентов. Этот информационный повод мы решили поддержать автопробегом по городам России, в котором участвуют большие и яркие грузовики с диджитал-экранами.

MANGO OFFICE (клиент)

Руководитель службы маркетинговых коммуникаций: Юлия Савосина

Руководитель отдела брендинга и коммуникаций: Ксения Ряховская

Арт-директор: Александр Бородин

Креативный руководитель: Петр Осипов

Менеджер по организации мероприятий: Алина Семиглазова

Старший менеджер по маркетингу: Светлана Гагарина

CLEANTOWN MEDIA (агентство)

Медиа директор: Наталья Рогалева

Аккаунт директор: Альбина Сатдинова

Коммерческий директор: Наталья Кокина

Креативный директор: Николай Старцев

Генеральный продюсер: Екатерина Бодрова

Директор по логистике: Андрей Анохин