Экс-студия Бекмамбетова запросит у «Фонда кино» деньги на сиквел «Мамы для мамонтёнка»

Основанная Тимуром Бекмамбетовым киностудия Bazelevs попросит у «Фонда кино» 385 млн руб. на мультфильм «Возвращение мамонтёнка». Проект — продолжение советского рисованного мультфильма «Мама для мамонтёнка» 1981 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы презентации студии, подготовленной для питчинга анимационных проектов, который пройдёт 15 августа. В Bazelevs подтвердили изданию информацию о проекте.



«Возвращение мамонтёнка» будет полнометражным 3D-мультфильмом в жанре семейной приключенческой комедии, указано в презентации. При этом проект будет полностью сделан на игровом движке Unreal Engine 5.2, который использовался при съёмках последних частей «Звёздных войн», сериале «Мандалорец», кинокомиксов про супергероев из вселенной Marvel. Как отмечает РБК, с помощью этой технологии Bazelevs снимала фильм «Девятаев». В анимации же она используется впервые.



Режиссёр «Возвращения мамонтенка» Антон Верещагин объяснил решение перевести проект в 3D-формат (оригинальная лента не была объёмной) желанием «визуально подчеркнуть дистанцию времени» не только между проектами, но и между их сюжетами. «Движок даёт больше свободы художникам и больше возможностей в техническом плане», — отметил Верещагин.



По данным из презентации, бюджет проекта составит 550 млн руб. 385 млн руб. из них Bazelevs планирует запросить у «Фонда кино».



По сюжету «Возвращения мамонтёнка» главный герой — сын персонажа из оригинальной картины — отправится из Африки на север, чтобы найти своему отцу «настоящую» маму. Хронометраж картины составит около 90 минут, говорится в презентации проекта.

Продюсерами «Возвращения мамонтёнка» выступят совладельцы Bazelevs Лала Рустамова и Тимур Асадов. В дрим-касте ленты (так называют «идеальных», по мнению создателей, но ещё не утвержденных актёров на главные роли) — Евгений Кулик и Регина Тодоренко.

Как сообщила РБК Рустамова, созданием анимации займутся выпускники анимационной школы Bazelevs в Альметьевске под руководством специалистов индустрии. До этого выпускники уже работали над анимационным проектом студии — «Ходжа Насреддин», режиссёром которого выступает Тимур Бекмамбетов.

«На рынке дефицит кадров, а те, что есть — больше инженеры программного обеспечения, чем кинематографисты. Под «Возвращение мамонтёнка» будет открыта ещё одна наша собственная анимационная школа в России, мы ведём переговоры с Пермским краем. Таким образом мы хотим решить проблему дефицита грамотных специалистов», — пояснила Рустамова.

Производство проекта стартует 1 сентября 2023-го и продлится три года. Релиз проекта запланирован на 1 октября 2026 года. Кинопрокатом ленты займётся «дочка» Национальной медиа группы — компания «НМГ Кинопрокат».



Мультфильм «Мама для мамонтенка» — советский рисованный мультфильм 1981 года творческого объединения «Экран». Режиссёр картины — Олег Чурин. Мультфильм повествует о судьбе мамонтёнка, который избежал вымирания мамонтов, замерзнув во льдах, и ищет маму. Литературным первоисточником ленты выступает сказка Дины Непомнящей.

В декабре прошлого года Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs её генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Сделка носила коммерческий характер и была совершена на рыночных условиях. Её стоимость не называлась.

Студия Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. Сделка затронула только российское юрлицо Bazelevs — ООО «Базелевс» — за ним останутся права на русскоязычный контент. Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел, у него остаётся только американское производство.