Компаний-экспортеров среди малого бизнеса в России стало в 1,5 раза больше

Интерес российских предпринимателей к внешнеэкономической деятельности демонстрирует уверенное восстановление. Согласно совместному исследованию ПСБ, «Опоры России» и НАФИ, в последние два года доля малых предприятий, занимающихся экспортом, увеличилась в 1,5 раза и достигла 16%. Результаты исследования, основанного на данных индекса RSBI, приводят «Известия».

Как отметила старший вице-президент ПСБ Ирина Жимерина, ссылаясь на статистику Минэкономразвития, в России сейчас работает более 60 тыс. экспортеров в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). Их вклад в несырьевой неэнергетический экспорт с 2019 года увеличился более чем в 2,5 раза — до 23%. Основные товарные позиции, отправляемые за рубеж, включают продукты питания, продукцию легкой промышленности, а также технологические решения в сфере IT, медицины, энергетики и сельского хозяйства.

Наиболее активно малый бизнес экспортирует в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где ключевым партнером остается Белоруссия. За два года частота поставок в страну выросла с 31% до 55%. В то же время поставки в Казахстан снизились за год с 57 до 46% на фоне усилившегося санкционного давления. Также наблюдается рост интереса к странам Ближнего Востока — увеличиваются объемы экспорта в Турцию и ОАЭ.

Импортные операции также остаются важным направлением внешнеэкономической деятельности МСП. Китай продолжает лидировать по объему поставок — с ним в течение последнего года сотрудничали 73% компаний. Бизнес также сохраняет интерес к закупкам в Белоруссии (16% компаний), тогда как объемы импорта из Казахстана и Армении снижаются. Несмотря на геополитические ограничения, импорт из Европы демонстрирует положительную динамику.