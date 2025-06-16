Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.06.2025 в 16:40

Компаний-экспортеров среди малого бизнеса в России стало в 1,5 раза больше

Наибольшую активность демонстрируют предприятия пищевой и легкой промышленности

Интерес российских предпринимателей к внешнеэкономической деятельности демонстрирует уверенное восстановление. Согласно совместному исследованию ПСБ, «Опоры России» и НАФИ, в последние два года доля малых предприятий, занимающихся экспортом, увеличилась в 1,5 раза и достигла 16%. Результаты исследования, основанного на данных индекса RSBI, приводят «Известия».

Как отметила старший вице-президент ПСБ Ирина Жимерина, ссылаясь на статистику Минэкономразвития, в России сейчас работает более 60 тыс. экспортеров в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). Их вклад в несырьевой неэнергетический экспорт с 2019 года увеличился более чем в 2,5 раза — до 23%. Основные товарные позиции, отправляемые за рубеж, включают продукты питания, продукцию легкой промышленности, а также технологические решения в сфере IT, медицины, энергетики и сельского хозяйства.

Наиболее активно малый бизнес экспортирует в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где ключевым партнером остается Белоруссия. За два года частота поставок в страну выросла с 31% до 55%. В то же время поставки в Казахстан снизились за год с 57 до 46% на фоне усилившегося санкционного давления. Также наблюдается рост интереса к странам Ближнего Востока — увеличиваются объемы экспорта в Турцию и ОАЭ.

Импортные операции также остаются важным направлением внешнеэкономической деятельности МСП. Китай продолжает лидировать по объему поставок — с ним в течение последнего года сотрудничали 73% компаний. Бизнес также сохраняет интерес к закупкам в Белоруссии (16% компаний), тогда как объемы импорта из Казахстана и Армении снижаются. Несмотря на геополитические ограничения, импорт из Европы демонстрирует положительную динамику.

Малый бизнес МСБ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.