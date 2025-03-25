Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.03.2025 в 17:05

90% мошенничеств с социнженерией в России совершаются через иностранные мессенджеры

Такие данные привел глава Минцифры Максут Шадаев

1

Более 90% мошеннических схем с использованием приемов социальной инженерии реализуются через зарубежные мессенджеры, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, преступники выдают себя за представителей госорганов, банков, цифровых платформ, операторов связи. Шадаев отметил, что запрет на использование иностранных мессенджеров для коммуникаций сотрудников госорганов, спецслужб, и в том числе операторов цифровых платформ, станет важным фактором для уменьшения такого рода мошенничеств.

Сегодня Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ в том числе включает запрет для госорганов и банков связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Мессенджеры минцифры Максут Шадаев
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.