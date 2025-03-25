90% мошенничеств с социнженерией в России совершаются через иностранные мессенджеры

Более 90% мошеннических схем с использованием приемов социальной инженерии реализуются через зарубежные мессенджеры, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, преступники выдают себя за представителей госорганов, банков, цифровых платформ, операторов связи. Шадаев отметил, что запрет на использование иностранных мессенджеров для коммуникаций сотрудников госорганов, спецслужб, и в том числе операторов цифровых платформ, станет важным фактором для уменьшения такого рода мошенничеств.

Сегодня Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ в том числе включает запрет для госорганов и банков связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.