Максим Ракитянский назначен руководителем спецпроектов онлайн-кинотеатра Premier

Максим Ракитянский занял позицию руководителя спецпроектов онлайн-кинотеатра Premier (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»), сообщили Sostav в пресс-службе компании. На должность он был назначен в конце октября. До этого с февраля 2022 года Ракитянский руководил направлением перформанс-маркетинга в торговой сети «Пятёрочка» (входит в Х5 Group, которая также развивает сети «Перекрёсток» и «Чижик»).

В новой должности он займётся запуском спецпроектов в онлайн-среде, ориентированных на середину маркетинговой воронки и, как результат, оказывающих влияние на приток подписок на сервисе.

«Моя задача — достучаться до пользователей с рекламной (баннерной) слепотой, которые не реагируют ни на красивые медийные баннеры, ни на завлекающие промокоды. По сути это брендформанс-кампании в интерактивном формате с расчётом на сильный виральный эффект в социальных сетях. Мне предстоит делать увлекающие нативные истории, которые доносят основные преимущества онлайн-кинотеатра Premier и ценность потребления оригинального контента», — привели в пресс-службе слова Ракитянского.

Эксперт более десяти лет работает в диджитале. До «Пятёрочки» он в разные годы руководил диджитал-направлением «СберЛогистики», направлением развития проектов «СберМаркетинга», группой по работе с клиентами Vizeum, указано в профиле Ракитянского в LinkedIn.

В январе продюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова ушла с поста генерального директора Premier. Она руководила видеосервисом с августа 2021 года. Медиаменеджер объясняла свой уход из компании желанием быть независимым продюсером.

В марте Артём Гришан занял должность директора по продукту Premier. Ранее эту позицию занимал Сергей Стамболцян, который в феврале 2023 года перешёл на должность генерального директора онлайн-кинотеатра вместо Митрофановой.