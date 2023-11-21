Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

LOOKY
«МЕДИА1» — идеи делают бизнес
Светлана Майбродская

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.11.2023 в 16:35

Максим Ракитянский назначен руководителем спецпроектов онлайн-кинотеатра Premier

Ранее он руководил направлением перформанс-маркетинга сети «Пятёрочка»

2
Максим Ракитянский

Максим Ракитянский занял позицию руководителя спецпроектов онлайн-кинотеатра Premier (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»), сообщили Sostav в пресс-службе компании. На должность он был назначен в конце октября. До этого с февраля 2022 года Ракитянский руководил направлением перформанс-маркетинга в торговой сети «Пятёрочка» (входит в Х5 Group, которая также развивает сети «Перекрёсток» и «Чижик»).

В новой должности он займётся запуском спецпроектов в онлайн-среде, ориентированных на середину маркетинговой воронки и, как результат, оказывающих влияние на приток подписок на сервисе.

«Моя задача — достучаться до пользователей с рекламной (баннерной) слепотой, которые не реагируют ни на красивые медийные баннеры, ни на завлекающие промокоды. По сути это брендформанс-кампании в интерактивном формате с расчётом на сильный виральный эффект в социальных сетях. Мне предстоит делать увлекающие нативные истории, которые доносят основные преимущества онлайн-кинотеатра Premier и ценность потребления оригинального контента», — привели в пресс-службе слова Ракитянского.

Эксперт более десяти лет работает в диджитале. До «Пятёрочки» он в разные годы руководил диджитал-направлением «СберЛогистики», направлением развития проектов «СберМаркетинга», группой по работе с клиентами Vizeum, указано в профиле Ракитянского в LinkedIn.

В январе продюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова ушла с поста генерального директора Premier. Она руководила видеосервисом с августа 2021 года. Медиаменеджер объясняла свой уход из компании желанием быть независимым продюсером.

В марте Артём Гришан занял должность директора по продукту Premier. Ранее эту позицию занимал Сергей Стамболцян, который в феврале 2023 года перешёл на должность генерального директора онлайн-кинотеатра вместо Митрофановой.

Максим Ракитянский
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.