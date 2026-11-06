«Макс» подключат к госсистеме контроля мобильных операторов

Мессенджер «Макс» подключат к государственной информационной системе контроля за исполнением операторами связи обязанностей (ГИС КСИМ), следует из проекта постановления правительства России и пояснений Минцифры. Интеграция необходима для проверки статуса телефонных номеров, используемых для регистрации аккаунтов, сообщает ТАСС.

ГИС КСИМ предназначена для мониторинга исполнения операторами обязательств при оказании услуг связи. Система создана на базе информационного ресурса Роскомнадзора. В ней планируется проверять актуальность сведений, предоставляемых операторами. Часть данных автоматически передается в ведомство с 2022 года.

В Минцифры пояснили, что подключение «Макса» позволит учитывать прекращение договоров на услуги связи и проверять состояние привязанных к мессенджеру номеров. По мнению ведомства, это повысит безопасность пользователей и поможет выявлять случаи неправомерного использования аккаунтов.

Выручка мессенджера «Макс» от бизнес-сервисов и рекламы за июль-октябрь 2026 года превысила 700 млн руб. В мессенджере стали доступны инструменты монетизации, в том числе размещение таргетированной рекламы.