Mail.ru Group запустит платформу для измерения видимости рекламы в мобильных приложениях

Mail.ru Group откроет платформу для измерения видимости рекламы в мобильных приложениях, сообщает пресс-служба компании. Независимые верификаторы рекламы смогут интегрировать в свои инструменты обезличенные данные по видимости рекламы в приложениях и рекламной сети Mail.ru Group.

Новая платформа позволит оценивать видимость in-app объявлений и ее соответствие международным стандартам. Согласно им, реклама считается видимой, если на экране отображается не менее 50% креатива в течение одной секунды для баннера и двух секунд — для видео.

Максим Зенин, директор по рекламным продуктам Mail.ru Group: Мобильная реклама — один из самых сложных сегментов с точки зрения измерения и аудита digital-кампаний. Существующие на рынке инструменты не учитывают особенности показа рекламы в приложениях социальных сетей. В связи с этим возникла необходимость разработки собственного технологического решения для верификации видимости in-app рекламы. Платформа станет универсальным инструментом для глобальных и локальных независимых аудиторов рекламы, и ключевые игроки уже проявили к ней интерес. Это новый шаг Mail.ru Group в развитии инструментов независимой верификации кампаний и повышении прозрачности рынка интернет-маркетинга.

Платформа даст рекламодателям возможность получать в системах внешних верификаторов статистику по проценту видимости in-app размещений. Они смогут получать отчеты по досмотрам на 25%, 50%, 75% и 100%, видеть, сколько раз видео посмотрели со звуком и без, а также изучать другие показатели.

Старт интеграций с верификаторами запланирован на первую половину 2020 года.