Ритейлеры обратились в правительство с просьбой спасти их от разорения из-за пандемии

Представители ритейлеров и операторов сетей общественного питания обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку бизнесу в связи с проблемами, вызванными пандемией COVID-19. Письмо подписали такие крупные ритейлеры и сети кафе и ресторанов, как Baon, Inventive Retail Group, «Стокманн», «Леонардо», «Л'Этуаль», «Теремок», Ginza Project Moscow, Cofix, и другие.

Они заявили, что бизнес столкнулся со значительным падением трафика в магазинах и кафе, из-за чего выручка по сравнению с прошлым годом уже упала в два раза. Сети сейчас не могут воспользоваться льготами и сократить платежи за аренду, эквайринг, уменьшить налоги.

Некоторые заведения находятся на грани закрытия, из-за чего пострадает множество людей, которые трудятся в этих компаниях. Письмо, обращенное руководителям правительства и Минпромторга, подписали более 150 тыс. сотрудников.

Блажей Бернард Райсс, генеральный директор ООО «Урбан Кофикс Раша»: Cofix — франшизная сеть, где владельцами заведений являются представители малого и среднего бизнеса. Им сейчас особенно сложно сохранить своё дело и рабочие места. От имени франчайзи мы ведём переговоры с арендодателями об изменении на время пандемии арендных ставок и часто сталкиваемся, либо с категорическим нежеланием идти навстречу, либо с откладыванием каких-либо решений на неопределённый срок. Пока же торговые центры настаивают на исполнении договорных обязательств в полном объёме, что при катастрофическом падении выручки невозможно. Сейчас вмешательство государства крайне необходимо. При отсутствии поддержки многие будут вынуждены прекратить свою работу, что неминуемо скажется на экономике страны.

Максим Ползиков, партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow: Для московских ресторанов ситуация становится все более критичной с каждым днем. Если ещё в первой половине марта в ресторанах Ginza Project Moscow, за счет широкого предложения, мы не наблюдали значительного снижения ключевых показателей, то за последние 2−3 дня выручка наших заведений резко сократилась — где-то на 30%, а где-то больше чем на 90%. Если ситуация не стабилизируется в самое ближайшее время, это отразится на всех игроках ресторанной отрасли, в том числе и крупных. Основная финансовая нагрузка ресторанов — это арендные платежи и зарплата сотрудников. И никакие эксперименты с доставкой не позволят покрыть даже часть из них. Для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, ресторанному бизнесу потребуется значительная поддержка властей".

Среди мер, которые предложили ритейлеры и представители сферы общепита:

признать всемирную пандемии COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы, в значении статьи 401 ГК РФ, подтверждающим факт невозможности исполнения обязательств по внутренним сделкам;

рекомендовать владельцам торговой недвижимости перевести на время режима пандемии COVID-19 расчёты по арендным платежам на условия уплаты только процента от товарооборота и обязательств по уплате эксплуатационных платежей;

установить период, в течение которого банками не должны взиматься проценты по действующим кредитным договорам, как с операторов розничной торговли, так и с собственников торговых центров;

ввести временный мораторий на уплату налогов в федеральный, региональный и местные бюджеты, а также выплату обязательных взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования.

«Надеемся на поддержку Правительства Российской Федерации и уверены, что все принимаемые решения направлены как на стабилизацию ситуации в стране, так и на последующее ее поступательное развитие. Со своей стороны, мы готовы обеспечить участие представителей операторов розничной торговли для обсуждения указанных мер», — заявили ритейлеры, завершая свое обращение.