Mail.ru Group планирует выход на Московскую биржу

Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга компании на Московской фондовой бирже. Однако окончательное решение будет объявлено позже. Такая информация содержится в сообщении Mail.ru Group о финансовой отчетности за 2019 год, поступившем в Sostav.

Вторичный листинг

В компании ожидают, что листинг на Московской бирже окажет положительное влияние на показатели Mail.ru Group, так как бумаги станут доступны большему количеству розничных российских инвесторов. А это, в свою очередь, должно привести к повышению ликвидности компании, надеются в Mail.ru Group.

С 2010 года акции Mail.ru Group торговались исключительно на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания разместила 17% своих ценных бумаг в виде глобальных депозитарных расписок. Объем размещения составил $912 млн, а вырученные средства компания собиралась потратить на приобретение доли в соцсети «ВКонтакте».

По данным Bloomberg, текущая капитализация Mail.ru Group на Лондонской бирже составляет $4,846 млрд.

Суперприложение и видеосервис

Mail.ru Group также раскрыла планы по развитию своего суперприложения на базе «ВКонтакте». Различные сервисы будут связаны вместе с помощью внутренней технологии компании VK SuperAppKit. Среди этих сервисов — VK Mini Apps, который превратится в единую платформу для разработчиков, а также программа лояльности «Комбо» и голосовой ассисент «Маруся». Кроме того, платежную систему VK Pay можно будет использвать не только в соцсети, но и в других проектах компании. Единый ID пользователя для всех сервисов группы будет базироваться на учетной записи «ВКонтакте».

В 2020 году Mail.ru Group планирует запустить собственный видеосервис.

Финансовые результаты

Рекламная выручка Mail.Ru Group в четвертом квартале 2019 года увеличилась на 24,6% - до 11,32 млрд руб. Общая выручка компании за этот период выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила 25,62 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 0,7% до 9,8 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 17,6% по сравнению четвертым кварталом прошлого года. Ее показатель составил 5,67 млрд руб.

Согласно годовым результатам, выручка Mail.ru Group показала рост на 22,4%, достигнув 87,07 млрд руб. По сравнению с результатами 2018 года, EBITDA компании вырос на 9,6% и составил 29,75 млрд руб. Чистая прибыль группы в 2019 году увеличилась на 3,8% до 15,65 млрд руб.

Кроме того, компания оправдала собственный прогноз. В третьем квартале 2019 года в Mail.ru Group ожидали годовой рост выручки на уровне 22−24% до 86−88 млрд руб. В 2020 году в компании ожидают, что рост выручки будет более скромным — в пределах 18−20%, а ее объем составит от 103 до 105 млрд руб. «При этом из-за инвестиций в музыку в сегменте соцсетей и коммуникаций произойдет небольшое снижение рентабельности по EBITDA», — говорится в сообщении Mail.ru Group.