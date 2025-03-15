«Магнит» запустил «Приключение года» с Genshin Impact

«Магнит» запустил акцию лояльности «Приключение года» с известной компьютерной игрой Genshin Impact. До 22 апреля за покупки в магазинах сети можно будет получить подарки в виде мерча и внутриигровых бонусов, говорится в пресс-релизе компании.

За покупку любых товаров в магазинах «Магнит» «у дома», «Магнит Аптека» и «Магнит Косметик» за каждые 600 рублей пользователи программы лояльности «Магнит Плюс» будут получать саше с фигуркой или брелоком из вселенной игры. В магазинах больших форматов — супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах «Магнит Экстра» — саше можно получить за каждые 1,2 тыс. рублей в чеке. Кроме того, фигурку можно получить за покупку товаров-партнеров акции.

Уникальная коллекция «Магнита» из 26 фигурок и брелков включает 21 фигурку Genshin Impact и 5 других образов, в том числе редкий брелок «Магнит» и фигурки партнеров.

В рамках акции «Магнит» также запустила игру в мобильном приложении. Пользователям, успешно прошедшим все этапы игры, будут доступны купоны на саше, сервисы и товары, а также ценные призы — фирменный мерч, смартфон, смарт-часы и подарочные карты «Магнита». Кроме того, участники акции, совершившие покупку в магазине, смогут получить промокоды Genshin Impact на внутриигровые предметы через приложение «Магнит».

В рамках рекламной кампании «Приключение года» партнеры выпустили видеоролик, в котором наглядно показали, как можно получить подарки.