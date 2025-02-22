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22.02.2025 в 15:08

«Магнит» заколлабился с Genshin Impact

В рамках партнерства сеть и популярная игра запустят совместную акцию

В марте «Магнит» запустит в своих магазинах акцию с популярной игрой Genshin Impact. Покупателей ждут подарки в виде мерча и внутриигровых бонусов, о грядущей коллаборации сообщил Telegram-канал Hoyoverse Events Russia.

Событие «Приключение года в Магнит» начнется 12 марта и продлится до 22 апреля.

За покупки на определенную сумму, вероятно, 600 рублей, можно будет получить брелоки и стенды с персонажами Genshin Impact, а также спецпромокод. Скорее всего, в акции будут участвовать «Магнит у дома», «Магнит Аптека» и «Магнит Косметик».

В прошлом году Genshin Impact уже запускала совместную акцию с «Додо Пицца», в рамках которой в заведениях сети продавалось специальное комбо с тематической пиццей и молочным коктейлем.

Магнит Genshin Impact
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