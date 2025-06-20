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20.06.2025 в 08:00

«Магнит» заморозил проект развития жестких дискаунтеров

Магазины «Первый выбор» начинают закрываться спустя год работы

Ретейлер «Магнит» приостанавливает проекты по развитию дискаунтеров «Первый выбор» и «Моя цена». Сеть сосредоточилась на других форматах, пересматривая требования к дискаунтерам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании Infoline.

«Магнит» открыл первые магазины «Первый выбор» в феврале 2023 года в Подмосковье. Целью было запустить 300 объектов, однако к концу прошлого года появилось только 175. Сейчас работает только 167 магазинов «Первый выбор». Представитель сети подтвердил, что «Магнит» взял паузу в развитии формата — пересматриваются требования в условиях высокого инфляционного давления на капитальные затраты.

Кроме того, с 2020 года сеть развивает бюджетные магазины «Моя цена». На конец первого квартала 2025 года в эту сеть входило 1450 торговых точек. Различия между дискаунтерами — в формате и ассортименте. «Моя цена» — это мягкий дискаунтер, в котором в основном представлен ассортимент «Магнита у дома», в то время как «Первый выбор» — жесткий дискаунтер с акцентом на фруктах и овощах, готовой еде и выпечке.

Для сравнения, жестких дискаунтеров «Чижик», принадлежащих конкурирующему Х5, в апреле 2025 года насчитывалось 2,5 тыс. К концу года их число должно превысить 3тыс., заявили в компании.

Другие сети жестких дискаунтеров, кроме «Чижика», также замедлили свое развитие. Среди них — «Победа», «Находка», «Семишагофф», а также «Светофор», столкнувшийся в 2025 году с проверками Роспотребнадзора. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, развитие жестких дискаунтеров требует больших инвестиций и они долго окупаются.

При этом спрос на жесткие дискаунтеры растет. Покупатели заходят в такие магазины в среднем до пяти раз в месяц. Самая крупная группа покупателей — семьи с доходом 90−150 тыс. руб.

Магнит Дискаунтер
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