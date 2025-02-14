«Севергрупп» вновь заинтересовалась «Азбукой вкуса»

«Севергрупп» Алексея Мордашова ведет переговоры о покупке сети «Азбука вкуса». Речь идет о продаже всего бизнеса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям.

«Азбуке вкуса» принадлежат 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах.

Один из собеседников знает, что владельцы ретейлера рассчитывают выручить от продажи около 40 млрд руб. Другой уточняет, что «Севергрупп» сейчас проводит оценку «Азбуки вкуса».

«Севергрупп» уже рассматривала возможность покупки «Азбуки вкуса» еще в 2019 году, когда приобретала «Ленту». О переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса» стало известно в июне 2021 года, однако сделка не состоялась. Также среди претендентов на покупку ранее называли «Магнит» и Х5 Group.

Руководитель департамента M&A в BGP Capital Иван Пешков говорит, что рыночная стоимость «Азбуки вкуса» находится в диапазоне от 25 млрд до 30 млрд руб. с учетом долга. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает актив в 35−40 млрд руб. в зависимости от мультипликаторов, которые будут применены, и финансовых итогов 2024 года.

В прошлом году, отмечает Бурмистров, «Азбука вкуса» показала сильную динамику на рынках присутствия — в Москве и Петербурге. По его данным, выручка за год увеличилась на 17%. Кроме того, у ретейлера динамично увеличиваются онлайн-продажи, а в прошлом году компания начала развивать дарксторы.